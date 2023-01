Ben Simmons po dolasku u NBA bio je na glasu kao jedan od najperspektivnijih igrača, a mnogi su išli toliko daleko da ga nazovu "novim LeBronom Jamesom". Ne čudi, jer je Simmonsa krasio sjajan pregled igre, kao i nevjerojatne fizičke predispozicije.

Australac je 2016. godine izabran kao prvi izbor na draftu od strane Philadelphia 76ersa, a nakon žestoke svađe s upravom, navijačima, igračima, vjerojatno i domarima kluba, prošle je godine tradean u Brooklyn Netse. U suprotnom smjeru otišao je James Harden, dok su Netsi dobili i Andrea Drummonda i Setha Curryja, kao i izbor na draftu.

Simmons trenutno bilježi 7,5 poena, 6,7 skokova i dijeli 6,4 asistencije po utakmici, no nekada su te brojke izgledale znatno bolje te su mnogi očekivali da će postati budućnost lige. Sixersi su mu toliko vjerovali da su s njim potpisali ugovor od 170 milijuna dolara za pet godina. No, čini se kako rastrošnom Simmonsu to nije bilo dovoljno.

Baš ga ne ide...

"Iz veoma pouzdanih izvora imam informaciju da je Simmons švorc! Nestalo mu je novca", ispalio je Howard Eskin.

"Izgubio je dosta novaca zbog neaktivnog statusa, a trošio je previše. Kupio je nekoliko kuća, a tu su i brojni porezi koje mora riješiti. Svakog mjeseca kupuje novi automobil, troši novce jer misli da ga nikada neće potrošiti. Jako pouzdana osoba mi je rekla da je u velikim problemima", otkrio je. Inače, Simmons je cijelu prošlu sezonu "prosjedio"; prvo je odbijao igrati za Sixerse koji su mu nabijali kazne, a potom zbog ozljede nije igrao za Netse.

Sada se priča kako je Simmons od svoje bivše zaručnice, prekrasne Maye Jame, tražio da mu vrati zaručnički prsten. Navodno je riječ o dijamantnom prstenu u vrijednosti od milijun dolara, koji je Simmons kupio Mayi 2021. godine. Ubrzo su prekinuli, a čini se da Simmonsu baš fali taj prsten…