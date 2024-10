Joško Jeličić priznao na sudu da je lagao: 'USKOK mi je pokazao dokument koji me šokirao i uplašio'

Bivši nogometaš Joško Jeličić priznao je danas na sudu u Osijeku da je lagao. To je napravio u sklopu saslušanja novih svjedoka u suđenju braći Mamić i ostalima za izvlačenje novca iz NK Dinamo, koje je nastavljeno. Ovoga puta kao svjedoci saslušani su Dražen Medić, dugogodišnji predsjednik NK Zagreb i bivši nogometni trener te bivši nogometaš Joško Jeličić.

'Tijekom istrage USKOK mi je pokazao dokument koji me je šokirao i uplašio'

Upitan od strane USKOK-a zašto se njegov odvjetnik u istrazi pozvao na obvezu čuvanja odvjetničke tajne i nije želio govoriti ništa o pregovorima oko nagodbe s Dinamom, Jeličić je rekao da ne može i ne želi svog odvjetnika osloboditi obveze čuvanja tajne, prenosi 24sata.

"Tijekom istrage USKOK mi je pokazao dokument koji me je šokirao i uplašio. Iz tog je dokumenta bilo vidljivo da mi je novac u nagodbi isplatila neka tvrtka iz Londona, pa sam ja to i potvrdio u istrazi jer sam iskreno bio u strahu, iako to nije bila prava istina. Nemam pravnog iskustva i nisam znao što bi sa sobom povukla neka druga moja izjava. Taj je dokument bio kao nagodba na moju nagodbu", govori Joško Jeličić.

"Tek kasnije, kada je Mamić javno progovorio o nagodbi sa mnom, bio sam svjestan da je moja nagodba s Dinamom prava i da nisam nikakve ugovore potpisivao s engleskim tvrtkama. Nije mi poznata tvrtka Realsport Management. Sjećam se da je bila neka tvrtka iz Londona čijeg se imena ne sjećam", dodao je Jeličić i ispričao kako je bio u poslovnim odnosima sa Zoranom Mamićem koji je bio vlasnik firme koja je radila kupoprodaju zemljišta.

Zoran ga je pitao da li bi mu htio biti jamac u kupoprodaji zemljišta u nekoj industrijskoj zoni. Pitao ga je za depozitno jamstvo koje je imao u Hypo banci, koje mu je Jeličić i pristao dati.

'Način na koji su mi vratili taj novac bilo je na temelju ugovora koji sam potpisao'

Projekt koji je vodio Zoran Mamić ušao je u probleme i njegova tvrtka nije plaćala svoje obveze pa je banka ovršila, otkrio je Joško Jeličić, njegove račune u cijelosti.

To su Jošku Jeličiću vraćali Mario i Zdravko Mamić uplatama na bankovni račun u Sloveniji. Tko je to plaćao i putem kojih firmi tvrdi za ne zna.

"Način na koji su mi vratili taj novac bilo je na temelju ugovora koji sam potpisao s Mariom Mamićem o skautingu. Osim ove suradnje oko otkupa zemlje sa Zoranom Mamićem surađivao sam i u tvrtki Sikuma, koja je trebala graditi stanove na Šestinama, a u kojoj je Zoran Mamić imao udio. I tada sam mu dao određena sredstva. Nisam s njime nikada potpisivao ugovore o tim posudbama novca jer je bio moj jako dobar prijatelj i vjerovao sam da će mi sve vratiti. Nemamo nikakvih repova", ispričao je Jeličić o svojim poslovnim ulaganjima i suradnjama s Mamićima i nastavio:

'Jednom prilikom me je Zoran Mamić zamolio da odem u Švicarsku'

"Jednom prilikom me je Zoran Mamić zamolio da odem u Švicarsku na sastanak s nekim čovjekom koji mi je dao 50 tisuća eura i sljedećim letom se vratim u Zagreb. To sam i napravio, predao Zoranu novac i to je to", izjavio je Jeličić kojega je tužitelj USKOK-a pitao da li je taj novac podigao u banci obzirom da postoji bankovni nalog s njegovim potpisom na navedeni iznos.

"Ne znam kakav je ovo bankovni nalog. Na njemu jeste moj potpis, ali to ranije nisam vidio. Osim ako to nisam potpisao čovjeku od kojega sam dobio novac", odgovorio je.

Upitan odakle poznaje Sandra Stipančića rekao je da ga zna kao osobu koja je posredovala oko uređivanja boravaka nogometaša u inozemstvu i mogućnosti upravljanja automobilima stranih registracijskih oznaka.

