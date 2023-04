'TO JE TO' / Jedna od najljepših sportašica stala na kraj glasinama i potvrdila šuškanja: Fotografijom razotkrila sve

Nizozemka Jutta Leerdam bavi se brzim klizanjem i jako je uspješna. Ona je olimpijska viceprvakinja i već je osvojila pet zlata na Svjetskim prvenstvima, pažnju plijeni i drugom svojom strašću, poziranjem u oskudnim izdanjima na fotkama koje objavljuje na Instagramu, društvenoj mreži na kojoj je prati više od četiri milijuna ljudi. Ona se suočava i sa zanimljivim kritikama - neki joj govore da se fotografira u previše provokativnim pozama i smatraju da to vrhunska sportašica poput nje ne bi trebala raditi. Posljednjih tjedana šuškalo se da ljubi YouTubera Jakea Paula, a sada je na društvenim mrežama to i potvrdila objavivši zajedničku fotografiju s njim uz potpis: "To je to." Paul joj se javio u komentarima i napisao: "Ledena kraljica."