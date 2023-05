'VRUĆA FOTKA, ALI...' / Izvalila se na krevetu u provokativnom izdanju bez grudnjaka: Jedan detalj privukao pažnju i izazvao gomilu komentara

Amerikanka Paige VanZant najpopularnija je borkinja na svijetu. No, ona svoju slavu ne duguje nekim uspjesima u ringu ili oktogonu. Borila se u MMA-u, Bare Knuckleu, no nigdje se nije iskazala pa je UFC prije nekog vremena otkazao suradnju s njom. Nedavno je potpisala ugovor s kečerskom organizacijom AEW pa je gledamo u američkom hrvanju. No, borbe ionako nisu ono od čega zarađuje i po čemu je najviše ljudi zna. Paige je, naime, velika zvijezda na društvenim mrežama. Zgodna Amerikanka voli objavljivati provokativne fotografije, a iznimku nije napravila ni ovog puta kada je se u bijelom bodiju bez grudnjaka izvijala na krevetu. No, najviše pažnje i komentara privuklo je njezino stopalo, odnosno prljavština koja se na njemu vidi. "OK, vruća fotografija, ali moraš prati noge", napisao je jedan, dok je drugi dodao: "Operi podove."