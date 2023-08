"Vjerojatno sam imala tu stranicu dobrih deset godina te sam se svaki dan trudila pridobiti nove pratitelje i objavljivati novi sadržaj. Tijekom godina sam putovala u 13 različitih zemalja kako bih dobila najbolji sadržaj za svoje obožavatelje i čini mi se kao da je sada sve uzalud jer više nemam stranicu, a hakeri objavljuju kao da sam to ja pa mislim da je moji obožavatelji misle da sam to ja. To se dogodilo jučer navečer i nisam puno spavala jer se brinem da će se još nešto dogoditi. Oni su na mom Facebooku, hoće li sad ući i na moj Instagram? Upravo sam razmišljala o tome da ga pokušam vratiti, ali to neće biti lako", kazala je Barbi.