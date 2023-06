DOGGY STYLE / Ima 61 godinu i izgleda brutalno, a sad je otkrivena i velika tajna njezinog izgleda: 'Volim svoj život'

Lisa Moretti nekada je izvodila vratolomije i nastupala pred tisućama obožavatelja, a sada ima puno drugačiji posao. Ova 61-godišnjakinja poznatija kao Ivory prešla je put od WWE do rada sa psima. Legenda je pokrenula posao s njegovanjem pasa nakon povlačenja iz ovog popularnog sporta (kečeri) u Americi. No, ono što posebno bode u oči je njezin zapanjujući izgled u 62., a tome može zahvaliti što se čitav život bavi sportom, tj u ovom slučaju WWE-om. Biti kečer izuzetno je zahtjevno. Isto tako, Lisa obožava životinje i taj posao je usrećuje i očito - pomlađuje. Inače, Lisa se 2006. godine povukla iz hrvanja i otvorila obrt u Washingtonu, ali se nastavila rekreirati, jer je stvorila naviku treninga. Započela je život spašavanja i rada sa životinjama nakon uragana Katrina. Lisa je rekla da joj je rad sa životinjama u to vrijeme otvorio oči da vidi koliko uživa u tome. Posao se zove 'Downtown Dog', ona također ima vrtić za pse koji se zove 'The Bow Wow Bus'. "Volim svoj život. Jako, jako, jako sam sretna što sam pronašla novi život koji me stvarno pokreće. Volim životinje", kazala je Lisa u intervjuu za WWE web stranicu i nastavila: "Tako su pozitivni i sretni svaki dan i jako dobro znaju kako živjeti svoje živote, a od njih se može puno naučiti." Lisa je odrasla hrvajući se sa svojom braćom i sestrama radi uživanja. Počela se baviti hrvanjem u maloj promociji pod nazivom GLOW i potpisala ugovor s WWF-om 1999. Rođena u Los Angelesu dvaput je osvojila prvenstvo za žene u svojoj prvoj godini s organizacijom. U konačnici je provela više od šest godina u njoj i nakon toga tek potpisala ugovor s WWE-om. Lisa je prvenstveno prepoznata i zapamćena po tome što je pomogla promijeniti krajolik ženskog hrvanja u Sjedinjenim Državama, piše The Sun. Žensko hrvanje (kečeri - WWE) je raslo iz dana u dan, tjedna u tjedan i bilo je na televiziji svaki tjedan s nezaboravnim likovima. Lisa je trostruka WWE prvakinja za žene i primljena je u WWE Kuću slavnih 2018. Također se iznenađujuće pojavila na WWE-ovom Royal Rumbleu 2022., a Rhea Ripley ju je izbacila iz ringa.