Ne, ovo nikako nije jedan obični nogometni razgovor. Doduše, mislili smo kako će takav biti. Nazvali smo ga, naime, kako bi porazgovarali o Dinamu i Valuru, o otvaranju europske sezone za hrvatskog prvaka protiv onog islandskog jer ipak poznaje momčad Valura i islandski nogomet. Na kraju krajeva, ako tko zna kako je to zabiti Valuru i igrati protiv tog kluba onda je to on. Međutim, razgovor koji je trajao nešto više od pola sata odveo nas je u sasvim drugom smjeru...

Pet i pol godina živi i igra nogomet na Islandu

Hrvoje Tokić 31-godišnji je hrvatski nogometaš koji već pet i pol godina živi na Islandu. Trenutno je igrač Selfossa a Valuru je dosad u karijeri zabijao 4 puta, tri puta u prvenstvu i jednom u Kupu. U dresu Selfossa zabio im je samo jednog, u prijateljskoj utakmici koja je završila 2:2 postigao je prvi gol na utakmici. No, dok je igrao u Víkinguru i Breiðabliku također je tresao mrežu Valura. U Vikinguru je Hrvoje Tokić zajedno sa svojim suigračima slavio protiv Valura 2:1 i dan danas, tako nam Hrvoje bar kaže, to je najveće iznenađenje što se tiče tamošnje prve lige...

"I dan danas se priča o tome. Tada Islanđani još nisu znali tko sam i što sam. Igrajući za Breiðablik zabio sam im također, ali u porazu 2:1", govori nam Hrvoje Tokić, treći strijelac islandske prve lige s osam golova a ukupno je tri puta za redom bio najbolji strijelac islandske prve lige. Nije da ga hvalimo ali to je već za njega standardno.

'Valur je islandski prvak već dvije godine i ne radi se o amaterima, ribarima'

Inače, živi u gradu na jugu Islanda Selfossu koji broji 9000 stanovnika, što ga čini najvećim stambenim područjem na jugu Islandu. Grad je, inače, centar male privrede i komercijale na Islandu i jedan je od većih gradova u zemlji koji ima 356.991 stanovnika, prema popisu stanovništva iz 2019.

Razgovor smo naravno počeli s Dinamom i Valurom.

NET.HR: Kako ste vidjeli Dinamovu prvu europsku utakmicu ove sezone protiv Valura, momčadi protiv koje igrate, koju poznajete i kojoj ste zabijali? Plavi su imali lagodnih 3:0, priliku iz penala i za 4:0, a onda u 88. i 90. minuti dobili dva gola. Jedna rutinska, sigurna pobjeda pretvorila se tako u neizvjesnost a sve je išlo prema planu.

TOKIĆ: Valur je islandski prvak već dvije godine i ne, ne radi se o amaterima, ribarima, kako se to ponekad posprdno ističe za islandske nogometaše. Sigurno oni jesu ribari, sigurno da se ribom bavi od nekog igrača tata, djed ili netko treći ali ne, radi se o ozbiljnim nogometašima koji treniraju svaki dan, žele napredovati i nikako, ali nikako Islanđani nisu za podcijeniti jer se radi o Vikinzima, ratnicima, jako su ponosni, uporni… Evo samo jedna priča. Kad je hrvatska nogometna reprezentacija igrala protiv Islanda u kvalifikacijama prije tri godine, posjetio sam u hotelu svoje bivše suigrače koji su tada bili u reprezentaciji Bradarića, Mitrovića i Andrijaševića. Mitrovića znam još iz Cibalije, Bradarića i Mitrovića iz reprezentacije i iz Hajduka. Zvali su me da se vidimo i dođem ja, oni sretni, nabrijani na utakmicu, govore mi 'razbit ćemo ih, dobit ćemo ih… Imamo Luku, što nam oni mogu' i tako to... No, dečki nisu znali da je Hrvatska za Island poput Brazila i da onda oni u takvim situacijama idu i 200 %. Dat će u takvoj jednoj utakmici dušu i srce više nego za neki konkretni trofej. Baš su Vikinzi, ratnici, karakterno su takvi. Ići će s osmjehom na licu svojom glavom na kopačku, samo da obrane svoj teritorij. I što se tada dogodilo, Hrvatska je izgubila od Islanda s 1:0 a ja im baš prije utakmice kažem na to njihovo 'lako ćemo', kad smo se podružili malo, da ne budu tako sigurni. Ne želim sad da ispadne da sam ja pametan a da su oni tada podcijenili Islnđane, to nikako, nego želim naglasiti da, bez obzira radilo se tu o Hrvatskoj, Barceloni ili bilo kojem trećem favoritu, kad 11 Vikinga izađe na tebe svaki predznak favorita pada u vodu. Stoga, Dinamu sigurno u uzvratu neće biti niti malo lagano. Islanđani imaju srce i to što su Dinamu dali dva gola, za mene nije iznenađenje nego je dokaz tome.

'Mislim da će imati u glavi da mogu proći i tako će se postaviti'

NET.HR: Znači, Dinamo će se morati dobro namučiti, potruditi ako misli proći dalje?

TOKIĆ: Apsolutno da, igrači Valura imaju puno snage, motivirani su i nikad se ne predaju. Da su izgubili 6:0 isto bi bilo, oni bi išli do kraja. Njima rezultat nije najbitniji nego pristup, borba. Mislim da će imati u glavi da mogu proći i tako će se postaviti. Kažem vam, nezgodni su i karakterno drugačiji.

NET.HR: Kako se na Islandu gleda na rezultat Valura u Zagrebu?

TOKIĆ: Iskreno se slabo piše, vjerojatno će se više pisati kad Dinamo dođe na Island. Nitko ne očekuje da Valur može proći Dinamo iako je na Islandu za sve Valur u biti Dinamo. Znaju dobro tko je i što je Dinamo, znaju da baš nemaju šansu za prolaz ali isto tako predati se neće. No, nije istina da su to amateri, imaju dva reprezentativca, golman Hannes Halldorsson je reprezentativac koji je obranio penal i Messiju na SP-u u Rusiji. Daleko su oni, stoga, od amatera. Mislim da su desni bočni i stoper, da su oboje u reprezentaciji. Desni bočni je u prvih 11, tako da… No, Dinamo je ipak jači, bogatiji i uspješniji nogometni klub, nogometni kolektiv pa i inkubator mladih igrača.

NET.HR: Što Dinamo, stoga, može očekivati u uzvratu na Islandu 13. srpnja?

'Za njih je maksimirski rezultat 3:2 povijesni'

TOKIĆ: Umjetna i sjajna za igranje trava, jedna zbijena atmosfera. Kod nas nema COVID-19 mjera, stoga bit će ljudi na tribinama. Kao u ona dobra stara vremena. Valur i sam zna da možda nikad više neće igrati protiv aktualnog prvaka države čija je nogometna reprezentacija druga na svijetu i zato će poginuti na travnjaku. Za njih je taj maksimirski rezultat 3:2 povijesni, na krilima toga će ići po senzaciju. Moje mišljenje je da neće igrati nikakav bunker.

NET.HR: Kakav vam je život na Islandu?

TOKIĆ: Meni je ovdje prekrasno, stvarno sam se snašao. Iako, ovo nije laka zemlja za snaći se. Puno Balkanaca ovdje dođe, odradi polu sezonu ili čitavu sezonu i vrate se nazad jer se jako teško priviknu. Znate, bez obzira igrao ti prije u Manchesteru, Arsenalu ili Dinamu, njima ovdje to ne znači ništa. Oni vrednuju samo ona postignuća koja su ostvarena na Islandu, ono što si ti napravio ovdje.

NET.HR: Jeste li se realizirali na Islandu kao nogometaš i kao čovjek?

TOKIĆ: Što se tiče života, definitivno sam se ostvario kad imam suprugu Islanđanku a nedavno sam dobio i sina, odnosno sad imam dvoje djece i oni su mi najbitniji, obitelj je sve što čovjeku treba u životu. Imam stvarno prekrasnu obitelj i to me ispunjuje. To je nešto što nisam došao tražiti tu a dobio sam. Što se tiče kao sportaš i nogometaš, novca imam dovoljno ali nije sad to da sam bogat kao neki ostali nogometaši u nogometno jačim zemljama, u kojima se puno više zarađuje nego na Islandu. Moj otac i prijatelji bi kazali, oni mi govore da vrijedim i više nego što zarađujem. Super mi je ovdje što kad dođem u dućan ili pekaru, djeca me prepoznaju kao nogometaša. Ljudi mi tu pružaju ruku, mašu mi a pojma nemaš tko je on. To meni puno znači a još sam stranac. Evo primjer, kad Gylfi Sigurdsson dođe ovdje, ljudi ga puste na miru, ne opsjedaju ga, mahnu mu i to ali nema maltretiranja. Oni su baš ponosan narod kojima nogomet i općenito sport nisu najbitnija stvar na svijetu, Islanđani isto gledaju neku sportsku zvijezdu i neku blagajnicu ili blagajnika koji ovdje radi u nekom trgovačkom lancu. Nema kod njih statusa, to tu ne prolazi.

'Island je skuplji od Hrvatske ali ovdje je neupitno veći standard'

NET.HR: Možete li nam usporediti život na Islandu i u Hrvatskoj, povući neku komparaciju? Skandinavci ipak imaju neke drugačije životne vrijednosti nego, primjerice, Hrvati. Pogled na život Skandinavaca daje do znanja da su oni po ponašanju i shvaćanju sporta, životnih vrijednosti, svijet za sebe u odnosu na Hrvate. No, je li to sasvim istina?

TOKIĆ: Ovako, mene u Hrvatskoj već dugo nema, pet i pol godina što se tiče Islanda a prije toga sam bio u Austriji i na Cipru. No, stalno se čujem sa svojima. U Hrvatskoj imam kćerkicu, pa otprilike znam situaciju. Naravno da, ako uspoređujemo Island s Hrvatskom, ovdje je neupitno veći standard. Skuplje je nego u Hrvatskoj ali su primanja kud i kamo veća. Ono što moram pohvaliti i naglasiti kad pričamo o Islandu je što ovdje apsolutno svi rade. Evo, sad kad razgovaram s vama nalazim se u dućanu, neki dečko radi na blagajni a nema više od 14 godina. Znači, dečko ide u školu i radi poslije na blagajni. To ne vjerujem da ima u Hrvatskoj ili ima u tragovima. Oni se ovdje uče raditi od malih nogu, da se tako izrazim. I kad se za Islanđane u nogometnom smislu kaže da su oni amateri, jer oni imaju posao uz nogometnu karijeru, ne, oni rade zato što žele, iako imaju novca preko glave. Oni su naviknuli raditi od svoje 12. godine ni normalno da ako mu karijera ne krene u željenom smjeru, on ima back-up. Svejedno i ako mu ide, on će odraditi svoju radnu šihtu od 8 do 12, 14 ili 16 sati, koliko želi, otići doma, malo se odmoriti i onda otići na trening navečer. Ili, ako ima ujutro trening, na poslu će zatražiti slobodno jutro, odraditi to, vratiti se na posao i odraditi koliko treba. Njima ovdje nogomet i posao ide zajedno i nema to veze s amaterizmom, nego sa životnom filozofijom, odgojem.

Na Islandu nije lako uspjeti

NET.HR: Spomenuli ste kako na Islandu nije lako uspjeti, zašto?

TOKIĆ: Kad dođu ovdje stranci, ponekad se uvrijede zbog toga a ne bi trebali, dakle oni te ne prihvate objeručke zbog toa što si ti bio netko ili nešto u Hrvatskoj ili bilo gdje. Ne, kad dođeš na Island počinješ od nule. Nebitno, što si napravio u Hrvatskoj ili bilo kojoj drugoj zemlji, oni tebe cijene, gledaju na temelju toga kako se ti pokažeš ovdje.

NET.HR: Zapošljava li se na Islandu putem rodbinskih veza ili preko veze?

TOKIĆ: Iskreno ne znam, glupo mi je o tome stoga pričati ali zanimljivo kad ste sad spomenuli rodbinske veze, Island je tako mala zemlja da je ovdje valjda svaki svakom neki rod, svi su nekako rodbinski povezani ali rodbinske veze za zapošljavanje ovdje nisu razlog nego je to jednostavno tako. Ovdje ima puno obiteljskih poslova glede ribe, ali ne vjerujem da ovdje ima nekih veza i vezica. Ima posla za sve, jako puno posla, jako puno se radi, ima jako puno stvari za raditi. Tu radi tko hoće, tko može i još treba ljudi. No, isto tako, da ih sad ne hvalim previše, puno se više cijeni ono što napravi Islanđanin nego stranac. Naime, kad Islanđanin zabije gol, pošto ih je jako malo, ovdje ga dižu u nebesa kao da ih je zabio 40 a stranac kad zabije tri gola pohvale te, kažu ti bravo, svaka čast, čestitam ali ti si za to plaćen, tvoj je tvoj posao. Imaju takav stav, takav su narod. Ovdje nogometaš stranac da ne zabija, da ne igra dobro, odmah bi ga šutnuli na ulicu. Toliko o poštovanju. U islandskoj ligi netko zabije dva gola odmah dobije poziv u reprezentaciju, u Hrvatskoj nije tako. Ja sam se u mlađim selekcijama morao nazabijati golova i golova da bi nekako pored svih tih veza i vezica, svega, kako bi dobio poziv u reprezentaciju, dok je ovdje ipak malo drugačije.

'Na Islandu se ne gleda tko si i odakle dolaziš, gleda se jesi li čovjek'

NET.HR: Kako na Islandu gledaju na Hrvatsku i Hrvate?

TOKIĆ: Ovako, mogu reći jedino da nas ne podcjenjuju. Sad, da nas možda nešto previše cijene ili ne cijene, to vam ne mogu kazati. Na Islandu se ne gleda tko si i odakle dolaziš, gleda te se jesi li čovjek prije svega. Njima je svejedno jesi li ti Hrvat ili Azerbajdžanac, oni prvenstveno gledaju kakav si prvenstveno prema njima i prema njihovoj državi. Znači, ako naučiš jezik, ako cijeniš njihovo, jako im se sviđa ako pokažeš poštovanje prema njihovoj državi jer su mali, ali strašno se cijene i strašno imaju visoko mišljenje o sebi. Što si ti bolji prema njima, možemo kazati da će te više cijeniti. Ne vole uvlačenja u gu*icu.

NET.HR: Skandinavski način života i životne filozofije jako je hvaljen u svijetu. Zašto su skandinavske zemlje tako bogate i uspješne, u čemu je tajna skandinavskog uspjeha?

TOKIĆ: Moje mišljenje je što Islanđani ali i ostali Skandinavci strašno cijene rad. Ovdje ljudi imaju po dva-tri posla, doslovno dva-tri posla dnevno rade. Imaju kućerine, aute, obiteljska bogatstva da uopće ne moraju ni raditi ali oni opet rade i rade naporno. Islanđanima a ne samo Islanđanima nego općenito Skandinavcima ne pada na pamet ne raditi. Strašno su radišni, posao, posao i ništa osim posla. Primjera radi, kod nas u Hrvatskoj kad te netko pozove u subotu na posao, da trebaš nešto odraditi, iako ti trebaju novci nije ti baš drago što ideš za vikend raditi. Nisu svi takvi ali dobar ih dio je. Na Islandu i općenito u Skandinaviji se uvrijede ako ih za vikend ne pozoveš raditi. Što se tiče mojeg iskustva s plaćama, dobro ja sam u sportu ali plaća mi je uvijek u dan. Ako je 1. u mjesecu nedjelja, onda ju dobijemo u petak. U bilo kojem klubu u kojem sam igrao, plaća je bila redovita. Općenito je tako, ne samo u nogometu. Ovdje cijene radnike, ljude i ne žele da oni novčano pate. Znači, Island i Skandinavija su neki drugi svijet. Kao da se radi o drugoj planeti kad je u pitanju posao i odnos prema radnicima, ljudima.

'Na Islandu je radnik plaćen za ono što radi i dobro je plaćen'

NET.HR: U Hrvatskoj naravno nije tako. Ovdje u dobrom dijelu slučajeva plaću dobiješ tek, ako ti pada na neradni dan, prvi radni dan poslije a ima i onih koji već mjesecima plaću nisu ni dobili.

TOKIĆ: Ma ovdje toga nema. Radnik je plaćen za ono što radi i dobro je plaćen. Uz to, ovdje paze na te neke male sitnice, poput spomenute uplate plaća ranije ako datum pada na neradni dan. Puno ti takvo što znači kao čovjeku, osjećaš se bolje. Ti mali sitni detaljčići jako puno znače a oni ovdje na to paze. Ovdje je sve po tom pitanju uređeno, nema da netko ne dobiva plaću ili mu plaća kasni.

NET.HR: Što se tiče koronavirusa, Skandinavci su pristupili koroni malo drugačijim metodama, ili nisu?

TOKIĆ: Prvo nisu koronu bili ozbiljno shvatili, mjere su bile blaže, ali kad je situacija izmakla kontroli e onda je i na Islandu bio lockdown. Ne znam može li biti veći lockdown nego što je bio na Islandu. Ovdje su ljudi 90% cijepljeni. Ljudi su u redovima skakali jedni preko drugih samo da se cijepe. U Hrvatskoj i drugim zemljama Europe je drugačije. Kod nas u klub su dolazili da se cijepimo ali tko je htio, cijepio se, tko nije on se nije cijepio.

'Islanđani su ludi za Premiershipom i općenito engleskim nogometom'

NET.HR: Danska je senzacija Eura, kako Islanđani gledaju na sportske uspjehe susjeda? Ili i tamo ima one dobre stare navade s ovih prostora a i nekih drugih u svijetu, 'neka susjedu crkne krava'…

TOKIĆ: Vjerujte mi, ja nisam mogao vjerovati ali Islanđanima je najbitnije ili jedna od najbitnijih stvari bar što se tiče sporta su - Englezi. Naime, Islanđani su ludi za Premiershipom i općenito engleskim nogometom, svi ovdje prate Engleze. Ludi su za Englezima, nevjerojatno. Vjerojatno su Islanđani navijali za Englesku a ne Dansku u polufinalu Eura. Oni su baš svoji. Ali ne, ovdje nema onog dao Bog da ti susjedu crkne krava ili samo da moj susjed izgubi. Oni su drugačiji. Meni je to super, uvijek sam se grozio situacija i kad sam igrao u Hrvatskoj a što sam doživio, zabiješ gol i tvoj suigrač u momčadi zbog toga nije sretan.

Mito i korupcija

NET.HR: Mito i korupcija, ima li toga na Islandu i znaju li Islanđani za sva ona ružna događanja u hrvatskom nogometu glede braće Mamić i izvlačenja novca iz Dinama?

TOKIĆ: Nemaju Islanđani pojma o tome i mislim da ne znaju previše ništa u svijetu, pogotovo o takvim nekim stvarima, jedino što se događa u engleskom nogometu i na Islandu. Zaluđeni su sami sobom i Englezima u nogometu. Što se tiče mita i korupcije u islandskom nogometu, nažalost ne mogu vam dati točan odgovor. Nisam upućen. Svugdje u svijetu ima korupcije u svim sferama društva, doslovno svugdje pa tako logično zaključujem kako vrlo vjerojatno ima i ovdje toga. Ali, da sam se osobno uvjerio ili doživio, nisam.