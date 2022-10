AKO NEĆE MUHAMED BRDU / Trostruka svjetska prvakinja odlučila prodavati golišave fotke i uratke kako bi nastupila na ZOI-ju: 'Želim ostvariti svoj san'

Britanka Elise Christie htjela je ostvariti svoj san i nastupati za Veliku Britaniju na zimskim Olimpijskim igrama 2026. godine u brzom klizanju, disciplini sprint. Kako bi skupila novac za taj svoj cilj, odlučila je prodavati svoje golišave fotografije i video materijale na Only Fansu. Za samo 12 dolara mjesečno fanovi mogu uživati u izazovnim fotografijama 32-godišnje Christie, bivše trostruke svjetske prvakinje. Već je počela i s reklamiranjem na drugim društvenim mrežama gdje objavljuje fotografije u donjem rublju, a isto dijeli i njena prijateljica i bivša sportašica Sadah Lindsay. A jedna od njezinih prvih poruka u srijedu pitala je: "Koliko pretplatnika za sliku klizanja u toplesu?" Christie se, inače, natjecala na tri Olimpijske igre, ali nikada nije osvojila medalju, spektakularno se sudarajući i posklizujući nekoliko puta u visokoprofilnim visokooktanskim utrkama. U Peking nije išla zbog ozljede ligamenata gležnja koju je zaradila ranije u sezoni zbog čega je prvotno najavila odlazak u mirovinu. Ipak, izgleda de se predomislila. U intervjuu za The Sun je rekla kako radi u pizzeriji i za obiteljski posao prodaje curryja kako bi platila račune, a u nekoliko se idućih mjeseci okrenula utrkama na električnim romobilima koji dosežu brzine do skoro 100 kilometara na sat. Također je rekla da želi trenirati u inozemstvu sljedeće četiri godine nakon što je prodala svoju kuću u Velikoj Britaniji. Tijekom proteklih nekoliko mjeseci, Christie je svoje natjecateljske prebacila u natjecanja e-skutera. Zvijezda rođena u Livingstonu zamijenila je klizaljke tako za dva kotača kada je sudjelovala na inauguralnom Svjetskom prvenstvu eSkootr u Londonu u svibnju. Govoreći na BBC-u ranije ove godine, Christie je rekla da je razmišljala o treninzima u Kazahstanu i SAD-u kako bi ostvarila svoj san o nastupu na sljedećim Zimskim olimpijskim igrama u Italiji. Dodala je: “Željela sam tu olimpijsku medalju, ali ovaj put nije bilo suđeno. Znala sam da neću biti dovoljno dobra. Osjećam se kao da bih još mogla osvojiti medalju za četiri godine. Moram smisliti kako. Trebao mi je ovaj odmor. Gledanje ovih Igara u Pekingu potaknulo je nešto u meni. Ljudi na Twitteru su rekli da je dosadno bez mene, što je stvarno slatko. I dalje ću klizati za Britaniju, ali trenirat ću negdje drugdje i fokusirat ću se samo na sprinterske udaljenosti. Neće biti lako. Trenutno nemam podršku za to.”