Četrdesetšestogodišnja Cora Schumacher, bivša supruga Ralfa Shumachera (starijeg brata Michaela Schumachera), u razgovoru za njemačke medije otkrila je da je njen sin David Schumacher prekinuo sve kontakte s njom.

David je povukao taj potez nakon što je Corra prije nekoliko mjeseci otvorila profil na stranici za odrasle gdje prodaje eksplicitan sadržaj, svoje golišave fotografije.

Ona je brzo nakon otvaranja profila zaradila ogroman novac, prvog dana čak 10 tisuća eura,no njen sin se je odrekao.

"David i ja trenutno ne razgovaramo. Opet me svugdje blokirao. Ovo je jako bolno za mene. To je moje dijete i mislim da me svaka žena koja je u takvoj situaciji može razumjeti", priznala je Cora u razgovoru za Bild.

David Schumacher je vozač utrka, trenutno se natječe na Deutsche Tourenwagen Mastersu 2023, i ne želi da ga majka tamo gleda.

Prošlo je više od godinu dana od kad sam ga zadnji put vidjela vidjela sam se i razgovarala s njim jednom prošle godine. Imala sam dopuštenje jednom doći na njegovu utrku. Još uvijek me jako boli što se moj dečko toliko udaljio od mene nakon razvoda. Ne znam zašto. Htjela bih mu reći koliko sam ponosna na njega i da ga volim svim srcem. On je moj sin, moj jedinac. Uvijek ću biti tu za njega", poručila je gospođa Schumacher.

