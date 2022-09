Nogometaši Engleske u šestom su kolu Lige nacija na Wembleyju ugostili u ponedjeljak navečer Njemačku, a prvi put smo na legendarnom stadionu čuli "God Save the King". Engleski mediji oduševljeno prenose kako su navijači po prvi put na Wembleyju pjevali "Bože čuvaj kralja" umjesto "kraljice" i zahvaljuju se pokojnoj kraljici majci na službi za Monarhiju i domovinu.

Britanska himna je izmijenjena nakon nedavne smrti kraljice Elizabete i sada se umjesto God Save the Queen pjeva God Save the King. Tekst God Save the King koristio se posljednji put u periodu Britanskog Carstva, od 1901. do 1952. godine, odnosno tijekom vladavina Georgea V., Edwarda VIII. i Georgea VI.

Novi kralj Charles je prijestolje čekao pune 73 godine, od kojih je 52 nosio titulu princa od Walesa.