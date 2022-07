Nije pametno glumiti mangupa, pogotovo ne kad si pijan. Naučio je to jedan mladić koji je postao viralni hit. Točnije, svi živi mu se smiju sad nakon napada u prazno.

Ratobroni lik na ulici je pokušao glumiti boksača. Očigledno je bio veoma pripit, pa mu je plan da s leđa nokautira protivnika propao.

Nesretnik je očigledno bio dio ulične tučnjave. Kada je gotovo sve završeno, on je bio taj koji je želio zadati posljednje udarce, ali mu to nije pošlo za rukom. Promašio je obje mete i to s leđa i završio na tlu. Nije poznato gdje se ovo dogodilo, a datum objave snimke na Twitteru je 5. lipnja.

Pogledajte ovaj cirkus.