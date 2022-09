ZAGRIJAVANJE / Oni zagovaraju seks prije natjecanja: 'Na terenu sam i ne mogu igrati jer sam napaljen. Morate se 'potrošiti' ljudi, pod obvezno'

Seks prije natjecanja, da ili ne? Za mnoge sportaše seks je zabranjen prije važnih sportskih događaja, ali ima i onih koji smatraju kako je seks potreban i koristan. Ovih osam sportskih velikana, sedam bez pokojnog Georgea Besta, vjeruju kako seks poboljšava samu izvedbu na natjecanju. Pričalo se da je šef Man Cityja Pep Guardiola jednom zabranio svojim igračima seks prije utakmica 2016., donosi temu The Sun, poznati britanski tabloid kojeg čitaju milijuni i u tiskanom izdanju i na webu pogotovo. No ubrzo je to prekinuo, te priznao prije 6 godina. "Nemoguće je igrati dobar nogomet ako se ne seksate s partnerom", rekao je. "To je nemoguće, nikad to nisam napravio. Oni to moraju učiniti, oni to moraju činiti. Koliko god to puno učinili, bolji su igrači", dodaje Pep Guardiola. Australski tenisač Nick Kyrgios imao je niz sjajnih djevojaka s kojima je bio u vezama, a trenutno hoda s modelom za donje rublje s prekrasnom Costeen Hatzi koja mu se redovito pridružuje na turneji. Prije nego što se skrasio s njom, govorio je u svom podcastu No Boundaries o svojoj frustraciji kada je bio bez redovnog seksualnog odnosa, na teniskom terenu i igrao meč. "Sa svojom prvom djevojkom bio sam odsutan od nje čak šest mjeseci", objasnio je. “Kada pokušavate nastupiti na najvišoj razini, netko vam počinje nedostajati emocionalno, fizički i to postaje seksualna frustracija. Na terenu sam i ne mogu igrati jer sam malo napaljen, ako razumijete na što mislim. Morate se potrošiti ljudi, jednostavno morate", rekao je Kyrgios i dodao: "Nije važno radite li uredski posao. Ako se ne viđate sa svojim dragim, dragom, to utječe na vas, vaš posao, vaše raspoloženje, na sve." Uz njih, navedeni su još Ronaldinho (često prakticirao seks prije utakmice u Barceloni), Ronda Rousey, Paul Hunter, snooker legenda, John Daly, poznati golfer, brazilski pravi Ronaldo, George Best, poznati nogometni buntovnik i zavodnik koji više nije među nama, a koji je svojom karizmom, pojavom, karakterom i nogometnim umijećem upisan zauvijek u nogometnu povijest.