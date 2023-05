SKANDAL / Zapanjujuću golfericu izbacili iz country kluba zbog prekratkih suknjica: 'Zurili su u mene, pričali svašta...'

Zapanjujuća golf influencerica Isabelle Shee, koja je prikupila nevjerojatnih 295.000 pratitelja na Instagramu, glavna je tema engleskih i američkih tabloida. Ova 28-godišnja djevojka iz Kalifornije na internetu je dobila nadimak 'Sock Girl' zbog svoje seksi provokativne odjeće na golf terenu. Međutim, njezina je rizična odjeća je ta koja je izazvala pomutnju u ukočenoj golf zajednici, javljaju engleski tabloidi. Neki country klubovi zabranili su joj, stoga, pristup svojim tečajevima golfa zbog kratkih haljinica i seksi hulahopki (čarape) do koljena. No, kroz svoju tvrtku Inside Story Golf promovirala je vlastite luksuzne golf čarape izrađene na održiv način. Shee, čija je sestra Kat također zaljubljenica u golf, došla je na glas zbog svog glamuroznog pristupa kada je u pitanju ono što nosi kada igra rundu golfa. Kad se ona pojavi na terenu svi gledaju u nju... "Moje iskustvo bilo je, u najmanju ruku, zanimljivo. Definitivno sam kontroverznija golf figura jer se ne držim tradicionalne garderobe. Zurili su u mene, izbacivali su me iz country klubova zbog nošenja kraćih suknji i dugih čarapa i kudili me, pričali svašta o meni", kazala je Isabelle Shee.