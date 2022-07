KUHAR IM SKUHAO NOĆNU MORU / Modrićev suigrač i djevojka drogirani i opljačkani na Ibizi: 'Ukrali su nam 10 tisuća eura, očito me vidio i polugolu dok sam spavala'

Zvijezda Real Madrida Fede Valverde i njegova partnerica s kojom ima dijete Mina Bonino su prema riječima ove argentinske voditeljice drogirani i opljačkani tijekom odmora na Ibizi. Bonino je na kraju odmora na Instagramu objavila što im se dogodilo te izrazila sumnju na to da je to napravio kuhar vile koju su unajmili. "Kada smo došli u kuću, kuhar je već bio ondje. Rekao nam je kako trenutno ima samo jedan ključ od kuće te da će ga zadržati kako bi ujutro mogao ući u kuću i napraviti nam doručak a da nas ne ometa. Sljedeće jutro nisam mogla ustati iz kreveta, sve mi se vrtjelo, povraćala sam", otkrio je par putem društvenih mreža, prenosi OkDiario. Mina Bonino, nadalje, otkriva kako kako se nekih sat vremena kasnije jedva digla iz kreveta i spustila se u prizemlje. Imala je što za vidjeti. Mislila je kako je netko nešto tražio, ali preveliki je nered bio... "Sat kasnije jedva sam se digla i spustila u prizemlje, gdje su nam koferi bili ispreturani. U bunilu sam nekako našla novčanik, ali bio je prazan. Ukradeno nam je 10 tisuća eura iz njega. Onda se pojavio kuhar i rekao da je sve tako bilo kada je on došao u kuću", napisala je Bonino. Kuhar je zatim nestao, a Valverdeova družica svjedoči da su ona i njen izabranik otišli na testiranje na opijate u bolnicu jer su sumnjali na to da im je kuhar tijekom večere u hranu stavio drogu kako bi ih omamio i opljačkao, a isto su pretpostavili i u agenciji koja im je iznajmila kuću. Međutim, nalazi na kokain, marihuanu, ecstasy, amfetamine i antidepresive bili su im negativni. Bonino kaže: "Najgore mi je što je netko dirao moje privatne stvari i očito me vidio polugolu dok sam omamljena spavala."