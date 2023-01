Nogometaš engleskog Lewesa, Ryan Gondoh, dao je prosjakinji na ulici novac, ali umjesto iskrene zahvale dobio je neukusnu uvredu vezano s bojom njegove kože jer žena nije bila sretna količinom novca. Nekadašnji igrač Wealdstonea potpuno je pobjesnio na njezinu reakciju.

"Kako ste me nazvali“, upitao ju je. "Nazvala sam vas pohlepnim, dragi", odgovorila je. "Ne, kako si me još nazvala? Nazvala si me crncem, klošarko mala. Zar ne?"

Ni na to nije dobio odgovor od rasističke beskućnice, ali nije htio stati. Dao joj je pet funti i prosuo sve što je do tada prikupila.