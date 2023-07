BEZ SRAMA / Dok ne priča o seksu s njemačkom zvijezdom, objavljuje bezobrazno provokativne objave: 'Opsjednut tobom'

Izabel Goulart, supruga njemačkog vratara Kevina Trappa, oduševila je obožavatelje pozirajući u plavom bikiniju na plaži u Grčkoj. Brazilska manekenka uživa na suncu na otoku Mykonos odakle je podijelila nekoliko fotografija na kojima se kupa u moru u kraljevsko plavom bikiniju. Izabel je dodala naslov: "Živim svoj najbolji grčki život." Kao odgovor, jedan obožavatelj je odgovorio: "Sviđa mi se tvoj kupaći kostim, odakle je?" Drugi je dodao: "KRALJICA." A treći je napisao: "Opsjednut tobom." Izabel je bila model za Sports Illustrated Swimsuit Issue i Armani Exchange. Također se pojavila u kratkoj epizodi u američkom sitcomu Two and Half Men, a govori tri jezika - portugalski, engleski i francuski. No neke od njezinih najboljih rečenica iznijela je kada je govorila o svojoj vezi sa Trappom (33), s kojim je u vezi od 2015. Jednom je rekla: "Kevin i ja puno vodimo ljubav - četiri ili pet puta tjedno.