PUSA SVIMA / Nestašna supruga NFL igrača baš nema srama: Zajedno s opakom frendicom pokazala je svoje obline čitavoj naciji

Amerikanka Rachel Bush (24) već mjesecima pravi kaos na društvenim mrežama svojim izazovnim fotografijama. Supruga igrača američkog nogometa Jordana Poyera iz Buffalo Billsa često na društvenim mrežama pokazuje svoje atribute, a i realno ima se čime pohvaliti. Izgleda zapanjujuće i Amerikanci su očarani njome... Iz dana u dan atraktivna Rachel pokazuje golišave fotografije i snimke. Ovog puta se odlučila skinuti u seksi izdanje i na Dan nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, a to je napravila s frendicom... No, prije nešto manje od tri mjeseca, u travnju, Rachel Bush prozvala je TikTok zbog brisanja njezine stranice. "Djevojke su u svojim bikinijima non stop, a moji nogometni videi su im previše!?" - napisala je Rachel na društvenim mrežama, prenosi New York Post.