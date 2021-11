NIJE VIŠE MOGLA ŠUTJETI / Što će Diletta reći na ovo? Slavna voditeljica otkrila mračnu tajnu o seksualnom životu prezgodne Talijanke

Talijanska sportska novinarka Diletta Leotta nedavno je prekinula s turskim glumcem Canom Yamanom, no zrno sumnje na cijelu tu vezu bacila je poznata talijanska voditeljica Paola Ferrari. Ona je u intervjuu za Rai1 Radio ispričala pikanterije o seksualnom životu Dilette Leotte, a tvrdila je i da se ona nikad nije zaručila za Turčina te da je ta veza bila lažna. Također, Ferrari je rekla i da je Diletta zapravo u vezi sa sportašem. S kojim, to ipak nije htjela otkriti. Inače, ovako je Diletta govorila kad su ona i Can Yaman prekinuli: "Nikada ne govorim o ljubavi, ali to je bila lijepa priča, san, bajka. Vjerojatno je to to. To je bila ljubav na prvi pogled. Mi smo dvoje 30-godišnjaka koji su se upoznali, zaljubili i pokušali živjeti u ogromnoj strasti. Sicilijanka i Turčin, mislim, kakva eksplozivna mješavina tu može ispasti. Nas dvoje smo jako strastveni, on čak i više od mene. Bilo je kratko, ali lijepo. Škakljivo je to što kada se zaljubiš u tako poznatog čovjeka, moraš se nositi i sa svim ostalim. Teško je onda ostati u intimi. Gotovo sve naše trenutke dijelile su novine, a to je nekada teško", ispričala je Leotta za Verissimo. "Mislim da sam još zaljubljena. To mi se nikada nije dogodilo. U ovoj situaciji izgubiš razum, kontrolu, a ponekad i ljubav. Ovo nije lak trenutak, sada smo Can i ja razdvojeni i daleko, ali ne znam što će se dogoditi u budućnosti. Brak? Sve je bila istina, prosidba je uslijedila nakon mjesec dana od upoznavanja, ali možda su stvari išle prebrzo...", zaključila je Talijanka.