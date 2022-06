Dolazak slavne talijanske sportske novinarke i voditeljice, prelijepe Dilette Leotte, jučer u Zadar na Sunset Sport Media Festival, jedna je od glavnih tema danas u hrvatskim medijima. Sve je, dakle, u znaku 30-godišnje rođene Catanianke.

Obožava nogomet

Leotta, inače, prati nogomet, Serie A, a odmalena je zaljubljena u najvažniju sporednu stvar na svijetu. Na Instagramu je prati devet milijuna ljudi, za njom luduje pola svijeta, a u Zadru će sudjelovati u panelu "Žene u sportu".

Sportska novinarka od 2018. godine za DAZN komentira prijenose Serie A, a ranije je prezentirala utakmice Serie B na talijanskom Sky Sportu uz Gianlucu Di Marzia i Lucu Marchegianija. Jako je popularna u Italiji, čiji tabloidi prate njezin svaki korak. No, ne samo talijanski tabloidi, nego i ostali europski, kao i svjetski...

Puno toga je napisano, puno je tinte proliveno na temu Dilette Leotte i njezina privatno-poslovnog života.

Diletta Leotta u rujnu 2016. godine našla se u žiži javnosti nakon što su njezine eksplicitne fotografije s mobitela procurile u javnost i završile na internetu. Mediji su pisali kako joj je netko hakirao mobitel...

Hakirali joj mobitel

"Dilettin mobitel je hakiran i objavljene su neke vrlo privatne fotografije iz prijašnjih godina, neke čak i montirane", stoji u objavi njezina tadašnjeg poslodavca Sky Sportsa.

No, nije to bilo sve. Samo nekoliko mjeseci nakon toga, novih 12 eksplicitnih fotografija isplivalo je u javnost početkom siječnja, a svega nekoliko dana poslije drugog 'curenja' fotki, procurilo je novih 47 koje su se dijelile internetom.

Inače, nakon izbijanja skandala Diletta je izjavila da je curenje njenih privatnih fotki izazvalo kaos u njenom životu i jako je povrijedilo...

"Ljudi su slali poruke, zvali… pitali me što se događa? Prvo nisam plakala, ali nakon tri dana sve me to slomilo i zaplakala sam", rekla je tada Leotta.

"Ono što se dogodilo izuzetno je ozbiljno. U ovom trenutku veliki broj ljudi dijeli i gleda sadržaj", priopćili su bili s uglednog talijanskog Sky Sporta.

U rujnu prošle godine, otvorila je Diletta dušu u novoj sezoni serijala Buoni o Cattivi. U intervjuu koji se emitirao na talijanskoj televiziji razgovarala je s Veronicom Gentile, a napokon je pristala razgovarati o golišavim fotografijama koje su procurile u javnost 2016. godine...

"Kad sam vidjela prvu fotografiju, u meni je nastala praznina. Ostala sam bez daha. Mislila sam da je moj život gotov", izjavila je Diletta u najavi epizode, a kada je fotografije vidjela prvi put mislila je da je riječ o fotomontaži. Također, voditeljica je otkrila da sporne fotografije nikada nikom nije poslala, a nakon što su joj hakirali mobitel ipak su ugledale svjetlo dana.

'Mislila sam da ljudi nikad neće prestati gledati u mene'

"Mislila sam da ljudi nikad neće prestati gledati u mene, da nikad neće prestati pričati o tome", dodala je Diletta. Godinu dana prije tog intervjua, 2020. prekinula je vezu s talijanskim boksačem Danieleom Scardinom Torettom.

Scardino je u kolovozu 2020. dao intervju za magazin Chi u kojem se rasplakao zbog toga što ga je Diletta ostavila, a to su prenijeli i brojni drugi talijanski mediji. Može se reći da je Dilettin ljubavni život u medijskom prostoru zamijenio onaj Wande Nare.

"Volim je. Nisam je prevario i ona je nešto najbolje što mi je život mogao donijeti. Boksač sam i ne bacam se po podu, ali kao da sam nokautiran otkako me ostavila. Želim da mi se vrati, spreman sam je ponovno osvojiti", rekao je kroz suze.

Veza s Yamanom

Kada je njezin ljubavni život u pitanju, posljednja veza o kojoj se naveliko pisalo bila je ona s turskim glumcem Canom Yamanom, s kojim je nakon nekoliko mjeseci ljubavi, prekinula u rujnu prošle godine.

Novella 2000 je objavila nakon prekida da je Diletti smetala njegova ljubomora i to što se nije mogao nositi s brojnim pogledima usmjerenim prema njegovoj djevojci.

"Izgleda da je ona odlučila završiti sa svime. Njegov šarm nije bio dovoljan, jer Diletta nije mogla prijeći preko nekih stvari. Zato je odlučila završiti vezu na koju su mnogi gledali sa skepticizmom od samog početka", rekao je novinar blizak Diletti Roberto Alessi.

Drugi novinar, Santo Pirrotta, tvrdio je da je sve puklo zbog Yamanove ljubomore...

"Njegova ljubomora nije nikako pomagala. On je mislio da su njene fotografije na društvenim mrežama previše provokativne. To je prerazličito od njegove kulture. Vratila mu je i zaručnički prsten, no još uvijek nitko ne želi javno potvrditi da je veza gotova", ispričao je Pirrotta.

Glumac je, inače, njihove zajedničke fotografije prvi put na društvenim mrežama objavio početkom 2021., kada je u stigao u Italiju zbog snimanja serije "Sandokan" i reklame za tjesteninu, a mnogi su bili uvjereni kako je njihova veza zapravo samo marketinški trik, što su Diletta i Can opovrgnuli strastvenim fotografijama s ljetovanja u Bodrumu...

"S njime je priča bila prekrasna, san, bajka, munja. Mi smo dvoje 30-godišnjaka koji su se sreli, voljeli jedno drugo, živjeli u velikoj strasti. Oboje smo veoma strastveni, on čak možda i više od mene, i sve je bilo veoma brzo, veoma prekrasno", izjavila je nakon prekida Diletta.

Nedavno je snimili s modelom u šetnji

A kada misli brzo, sigurno misli na to što ju je glumac zaprosio nakon mjesec dana veze. Njoj to i nije bio prvi prsten. Dobila ga je prije nekoliko godina od tadašnjeg partnera Mattea Mammija kome nije na kraju bila spremna reći sudbonosno 'da'. Tako je navodno odbila i Cana.

Mnogo se pisalo o njihovu prekidu. Neki su tvrdili da ju je Yaman ostavio zbog deset godina starije Izraelke Moran Atias, neki da je to bila samo krinka i da on, zapravo, voli muškarce. S druge strane, navodno je i ona od toga imala koristi zbog navodne afere s nogometašem Zlatanom Ibrahimovićem.

Također, talijanski mediji izvještavali su da je Can odlučio da u potpunosti slomi Dilettino srce jer je našao novu djevojku. Riječ je o glumici Francesci Chillemi s kojom je odmah potom i objavio nekoliko fotografija...

Lijepu Talijanku paparazzi su nedavno snimili na ulicama Milana, grada u kojem živi, a kojima je šetala u društvu modela, dvije godine mlađeg Giacoma Cavallija. Navodno su još prošle godine sa zajedničkim prijateljima bili na odmoru na Ibizi gdje su planule prve iskrice, a izgleda da se nisu ugasile.

Istup na Instagramu: 'Dosta je više, pustite me da živim'

Za napomenuti kako je Diletta u travnju 2021., nakon brojnih medijskih napisa, na svom Instagram profilu objavila poduži post koji su prenijeli brojni strani mediji.

"Šutjela sam i trpjela jako dugo, sve do sada. To je možda bilo pogrešno. Samu sebe sam zavaravala da će prave informacije prije ili kasnije prevladati nad trash novinarstvom. Svakodnevno sam slušala otrovne tračeve i neistine, trpjela fotografe ispred kuće koji me prate gdje god da idem, dronove izvan prozora, ali sada sam se umorila. Dosta mi je", započela je Diletta.

"Pišem ovo jer se o meni može pročitati da sam nekakva ljudožderka nesposobna voljeti. To je nedopustivo. Nemojte mi reći da je to cijena uspjeha. I nemojte mi reći da uspjeh tražim na račun šminke, odjeće, fotografija i oblina. Postoji osobna sloboda, zar ne? A takva sloboda mora se poštovati jer jedni druge uvažamo, zar ne? Ne vrijeđam i ne osuđujem nikog", nastavila je.

Friedkin je samo jedan od poznatih muškaraca s kojim ju se povezivalo. Prije njega su se tako u javnosti pojavila imena nekoliko nogometaša, a najviše se ističe ono Zlatana Ibrahimovića.

Osvrnula se i na to:

"Zašto žena ne bi mogla imati prijatelja, nego samo ljubavnike? Ako odem na piće sa simpatičnim muškarcem, hoćemo li odmah nazvati to vezom? Ako radim reklamu s nogometašem, zašto se insinuira da smo u vezi potajno? Kad se družim s glumcem i sretni smo, to je izmišljena priča? Ako se zna da je kriza i ograničena su putovanja, kako netko može pričati o krizi u vezi? Takve neistine o mom seksualnom životu, a ja nikoga ne osuđujem, ne vrijeđam."

Na kraju je istaknula kako je problem etiketiranja onaj s kojim se najčešće susreću žene.

"Dosad sam trpjela, naučila se i smijati tome. Ali činjenica je da nijedan poznati muškarac, talent ili javna ličnost nije predmet morbidne novinarske pažnje kao žena s TV-a. Imam li pravo reći da mi je dosadilo? Kao prvo, iz poštovanja prema čitateljima koje loše informirani novinari zavode. A kao drugo, zbog meni dragih ljudi koji su povrijeđeni. Moja baka ima 80 godina i čita te laži te povjeruje u njih. Pustite me da živim", zaključila je slavna novinarka.