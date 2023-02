LUDI TULUM NA SKIJANJU / Lijepa, nestašna i opasna, a može popiti... : Udarala je po žesticama kao da sutra ne postoji; Svi su zurili u nju

Uzbuđenja i dobre zabave u životu poznate boksačice i OnlyFans modela Elle Brooke (25) ne nedostaje. Atraktivna Britanka, koja je karijeru ostvarila u porno industriji i koja karijeru gradi u boksu, odlučila je malo predahnuti od prenatrpanog rasporeda i s društvom otputovati u Alpe na skijanje... Velika navijačica Manchester Cityja i nogometne reprezentacije Engleske izgledala je kao da se odlično zabavlja u trenutku kad se pridružila prijateljima na zabavi u slikovitom planinskom okruženju. Snježne planine i ljepota Alpa privukli su Elle i društvo na skijanje i naravno da su napravili ludnicu... Zapanjujuća Elle pozirala je za kameru u brojnim koketnim pozama dok su ona i prijateljice živjele na visokoj nozi s ostalim gostima u skijaškoj kolibi na otvorenom... Nakon uživanja u pogledu na snijegom prekrivene vrhove, vesela ekipa se ušuškala uz ukusnu hranu. No, njihov dan je tek počeo jer se počelo udarati po alkoholu, piše The Sun. Jedna zgodna karakteristika boravka u Alpama bila je pronalazak skije koja je bila odmah pretvorena u držač za jednu "kratku". To je omogućilo Elle i njezinim prijateljima da istovremeno popiju nešto kratko, onako da te malo prodrma i zagrije. Veselo društvo je pilo nešto nalik pelinkovcu, po boji. I nakon što je popila svoju dozu, začula se glazba dok je Elle raspuštala kosu na veličanstven način. Svi su živi zurili u nju u tom trenutku, ljudi je bilo puno i svi su bili dobro nabrijani na zabavu. Ona i njezine prijateljice pokazale su neke od svojih najboljih plesnih pokreta dok su melodije treštale, a muškarci doslovno slinili za njima... Elle je pokazala da može podnijeti svoje piće jednako dobro kao i svi drugi, izgledajući svježe poput tratinčice sljedećeg jutra. To je svakako bio prikladan način da se Elle opusti nakon impresivne boksačke pobjede nad Faith Ordway u siječnju. Elle je pobijedila YouTubericu Faith tehničkim nokautom u prvoj rundi nakon što je brzo svladala visinsku prednost svoje protivnice. Nakon toga je rekla: “Dečki, to je ono što se zove tehnički nokaut. Vi ste sretni što večeras u tom ringu vidite dvije najbolje boksačice influencerice". Elle Brooke bivša je zvijezda filmova za odrasle koja je u međuvremenu postala boksačica. U debiju u srpnju prošle godine pobijedila je AJ Bunker. Nedavno se vratila u ring i pobijedila TikTok senzaciju Faith Ordway te tako stigla do druge pobjede u karijeri. Elle se proslavila i na OnlyFansu, a tvrdi da mjesečno zarađuje više od 30.000 eura. Uz standarne pretplate, prima zahtjeve obožavatelja, bez obzira koliko grozni bili. Tako je sada otkrila da je vlastitu pljuvačku jednom prodala za 200 eura.