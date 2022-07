Portugalski nogometaš i jedna od svjetskih nogometnih ikona, najpopularniji sportaš na društvenim mrežama, Cristiano Ronaldo, izgleda moćno iako je u 38. godini života. Njegovi mišići su dobro očuvani zbog velike posvećenosti njegova tima za što bržu regeneraciju. Pomažu mu i brojne estetske operacije kojima se podvrgnuo.

No, Ronaldo isto tako održava i svoje intimno područje. Naime, Marca navodi kako je ovoga puta napravio korak dalje i ubrizgao botoks u penis. Cilj tog čina je povećati penis od jednog do tri centimetra, a zahvat se radi bez šavova Tretman je to kojim se izlažu velike i poznate pornozvijezde.

Georgina Rodriguez, Ronaldova partnerica, sigurno sada još više uživa u njihovu odnosu.