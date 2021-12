JE LI PRETJERALA? / Bujna plavuša u braku je s legendarnim nogometašem: Neprestano se hvali luksuznim životom i pokazuje zanosno tijelo

Za Engleskinju Kate Wright javnost je doznala 2015. godine kada je stupila u ljubavnu vezu s legendarnim engleskim nogometašem Riom Ferdinandom. Par se četiri godine kasnije vjenčao i Kate je ubrzo rodina njihovo prvo dijete. Uz to što je poznata kao supruga legendarnog Rija Ferdinanda, Kate je često na udaru kritika engleskih medija, koji joj predbacuju što se jako često na društvenim mrežama hvali luksuzom i nije samozatajna kao ostale WAG-sice. No, to očito ne smeta riju, kojega je Kate "spasila". Podsjetimo, on je prije šest godina postao udovac. Njegova supruga Rebecca je preminula od raka dojke, što je nogometaša jako pogodilo i nakon smrti supruge, s kojom ima troje djece, razmišljao je o samoubojstvu te je pronalazio utjehu u alkoholu. No, sada su ti dani iza njega i pronašao je sreću s Kate.