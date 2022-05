U posljednje vrijeme svjedoci smo brojnih tučnjava na javnim mjestima, a jučer je na Twitteru osvanula snimka još jednog incidenta, ovog puta na aerodromu u Newarku u New Jerseyju. Razlog sukoba naknadno je procurio, a prema pisanju nekih korisnika na Twitteru, tj svjedoka ovog događaja na samom aerodromu, tvrde kako je zaposlenik aerodroma fizički udario prvi putnika, koji je potom uzvratio i nokautirao zaposlenika. Na snimkama se može vidjeti kako je zaposlenik prvi udario mladića, pa onda stao u gard za tučnjavu.

SportBible javlja kako je zbog incidenta uhićen bivši NFL igrač Brendan Langley, nakon što su se pojavile snimke na kojima je bivši Denver Broncos nokautirao zaposlenika United Airlinesa u ružnom sukobu, pred očima ostalih putnika i djelatnika na aerodromu.

Incident pokazuje kako je Langley uzvraća zaposleniku više puta, nakon što je i sam dobio šamar od njega.

Langley, koji sada igra za Calgary Stampeders u CFL-u, nastavio je zadavati prilično uznemirujuće udarce zaposleniku, dok je zaposlenik okrvavljen pao na tlo, nakon što je zateturao, izgubio tlo pod nogama od udaraca sportaša koji je poludio, jer je bio napadnut, a pokušavao je ukazati na agresivnost zaposlenika...

Langley mu viče: “Hoćeš još? Želi još!”

U cijelom videu, koji je postao viralan na društvenim mrežama, može se čuti više povika 'stop' i stani, nemoj'. Nejasno je što je izazvalo tučnjavu, međutim, Daily Mail izvješćuje da se vjeruje da je počela kada je Langley koristio invalidska kolica za prijevoz svoje prtljage umjesto kolica za prtljagu od 5 dolara. Langley je na Twitteru ponovno iznio svoju verziju događaja.

Na Twitteru je napisao:

“Jasno možete vidjeti jako puno zaposlenika Uniteda koji gledaju kako se sve odvija dok ja zapravo molim za pomoć. Što je najluđe, nitko od njih nije pomogao u deeskalaciji situacije! Kao da su htjeli da se to dogodi. Kao da imam metu na leđima.”

Dodao je i sljedeće:

“​​​​Svaki kut pokazuje da odlazim od prijatelja, imao sam cijeli dupe let tog jutra, nisam htio pušiti! Pratio me sve do kioska samo da mi nanese tjelesnu ozljedu. Iskreno, još uvijek sam šokiran.”