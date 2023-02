Zlatna hrvatska olimpijska Matea Jelić, rodom iz Knina, doživjela je jako neugodno iskustvo u svom gradu. Njenog brata je napala osoba ispred crkve i gušila ga, što je Jelić detaljno opisala na svom Facebooku, a status prenosimo u cijelosti:

"Jučer u pet ujutro čekala sam brata da me odvede na pripreme i bila sam ljuta dok sam ga čekala jer sam bila umorna i u svojim mislima. Otišla sam sama i na kraju je došla do mene priča iza svega koja mi je slomila srce. Osoba koju sam smatrala prijateljem i za čijeg oca sam se borila i donijela mu medalju s jednog natjecanja, jer im je obitelj snašla tragedija, to jutro napao je mog brata i gušio ga ispred crkve.

'Moja osveta je oprost'

Drago mi je da nisam odmah znala ovo sve jer sam dobila dan da razmislim i odem na misu", napisala je Matea i dodala: "Poruka je danas bila da ljubimo svoje neprijatelje i molimo se za njih. Moja osveta sad je oprost. Zlo je jako moćno i ima ga svuda oko nas. Ali ljubav je jača. Ništa na ovom svijetu nije bitno i molim se za tebe zato šta znam koliko si roditelja već povrijedio jer si im dirao djecu.

Isto tako želim da ti roditelji dobiju snage i vjere da ti oproste jer ja ne znam tu bol koju oni imaju dok gledaju djecu povrijeđenu. I nadam se da će ljubav Božja pobijediti ovo zlo koje si pokušao donijeti u moju obitelj."