Piksi bio u vezi s Dončićevom majkom, a onda joj je ukrao bogatstvo i pobjegao

Sukob sina i majke, Luka Dončić - Mirjam Poterbin, trajao je godinama, no riješen je tek prošle godine. Sve se to izdogađalo zbog Lukinog zaštitnog znaka ''Luka Dončić 7''. Naravno, vlasnik zaštitnog znaka je uspio u svojoj namjeri, no majka je htjela i svoj dio kolača. Sad će se malo udaljiti od ''slatkog''.

Luka je napravio prvi korak pri zaštiti svog znaka, nakon što je podnio zahtjev uredu za patente i žigove SAD-a (USPTO) u kojem navodi da želi da se poništi registracija zaštitnog znaka "Luka Dončić 7" koji je u vlasništvu njegove majke Mirjam.

Otkako je postao globalna superzvijezda, Dončić se bori da povrati kontrolu nad svojim imenom i likom. Dončić je isprva pokušao registrirati "Luka Dončić" kao žig, ali je odbijen zbog postojećeg žiga "Luka Dončić 7".

"Imam puno toga za očekivati ​​dok nastavljam rasti kao igrač i osoba i važno mi je kontrolirati vlastiti brend i usredotočiti se na vraćanje svojim zajednicama", rekao je igrač NBA insajderu Marcu Steinu u rujnu.''

Početni logo s Dončićevim imenom i prezimenom i brojem 7 ispod korišten je na početku njegovih godina u NBA-u, nakon što su ga draftali Dallas Mavericksi. Nekoliko godina kasnije, slovenska superzvijezda predstavila je novi logo, u kojem je njegov broj na majici 77 oblikovan u njegove inicijale LD.

Sad nastupa nova persona - biznismen Boris Požeg, poznatiji kao "Piksi".

Boris je bio u vezi sa Dončićevom nestašnom mamom, no dok su bili zajedno, bivša manekenka je napravila kobnu grešku - dala mu je da upravlja njenim poslovnim tvrtkama koje su zaslužne za izdavanje brenda ''Luka Dončić 7''.

Boris Požeg zvani "Piksi" je ugledni biznismen iz Ljubljane. Bio je suvlasnik jednog poznatog hotela, a u međuvremenu krenuo je i u trgovinu nekretninama i industriju sladoleda. Opet slatko.

Zanimljivo, Požeg je prošle godine bio pod istragom da je sudjelovao u tri velike krađe, u kojima je druga strana oštećena za 45 tisuća eura. Tužilaštvo ih tereti za krađu dva vozila i skutera koje je Mirjam poklonila Luki. Naravno, Požeg sve negira.

Na kraju, majka i sin su trenutno u dobrim odnosima, ona živi na relaciji Ljubljana - SAD. Sada će joj biti još bolje u SAD-u, zbog Lukinog prelaska u velegrad Los Angeles.

