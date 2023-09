Kontroverzni MMA borac Dillon Danis podlo je nagazio na Logana Paula pred njihov boks meč koji se 14. listopada održava u Manchesteru. Danis je udario po zaručnici YouTube zvijezde Nini Agdal i objavljuje njene snimke iz kreveta u kojima traži mnogo toga.

On je prije nekoliko dana objavio snimku ove 31-godišnjakinje na kojem ona moli za seksualni odnos i traži "veliku debelu kobasicu" koja će je "uništiti".

"Ponosim se sa sobom što sam toliko izdržala bez seksa. Očito, to me izluđuje. Samo želim jednu veliku debelu kobasicu koja će me uništiti", priča djevojka u videu za koju se tvrdi da je Nina Agdal, odnosno koja izgleda upravo kao ona.

"Znam dobro kakva je osoba, a ona zna kakav sam ja. To što neki troll koji glumi borca postavlja ovakve stvari ništa ne mijenja između nas. Otišao je predaleko", rekao je Jake Paul.

Dillon Danis nije ovdje stao. Objavio je i fotografiju Nine, koja je poznati danski model, na kojoj pozira s nogometašem Diegom Forlanom. Time je htio dalje otići u smjeru da je Nina promiskuitetna i da ulazi u krevet sa svakim...

Ipak, unatoč Danisovom neprestanom trolanju, Logan Paul je stao u obranu svoje partnerice Nine.

"Volim ovu djevojku. Ona je ona prava za mene. Jednostavno je ista osoba kao ja. To nije utjecalo na mene, ne, jer kad sam ušao u ovu borbu, znao sam da je Dillon ološ. Ali, nisam mislio da je sposoban za ovakve niske stvari. Ali znate, postupci imaju posljedice", prenosi njegove riječi The Sun.

Agdal je prije Logana Paula bila u romantičnim odnosima s popularnim glumcem Leonardom DiCapriom i pjevačem Adamom Levineom, a ove godine se zaručila s Paulom.

Logan Paul u profesionalnoj boksačkoj karijeri ima jedan meč i jedan poraz. Pobijedio ga je kolega s YouTube scene. Prethodno je imao egzibicijske duele upravo s njim, ali i sa Floydom Mayweatherom.

