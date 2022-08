Petar Bočkaj posljednjih nekoliko utakmica odigrao je na visokom nivou, počeo se dizati i Ante Čačić bi mogao više računati na njega u budućnosti. No, Bočkaj će na trenutak zaboraviti na nogomet te će se morati suočiti s posljedicama grijeha iz prošlosti.

Lijevi bek Dinama dobio je 11 mjeseci uvjetnog zatvora zbog nesreće koju je skrivio prije tri godine, točnije 1. ožujka 2019. Bočkaj je tada nastupao za Osijek, gdje se nesreća i dogodila.

Podsjetimo, Bočkaj je sa svojim Mercedesom AMG E43 zaletio u benzinsku postaju, da bi potom pobjegao s mjesta nesreće. U krvi je imao 1,86 promila alkohola, dok je u strašnoj nesreći ozlijedio dvije radnice u benzinskoj.

Žao mu je radi svega

Tužiteljstvo je tražilo 11 mjeseci zatvora koji se mogu zamijeniti radom za opće dobro. Teretilo ga es za dovođenje u opasnost života i imovine te nepružanje pomoći ozlijeđenoj osobi. Nogometaš je na sudu rekao da nije kriv, ali da mu je žao.

"Ne mogu reći da nisam namjerno to napravio jer mi uopće nije jasno kako se to dogodilo. Znam da sam se zaustavio s automobilom pokraj benzinske s prijateljem i išli smo kupiti cigarete. Auto je nekontrolirano krenuo i nisam stigao reagirati. Kada sam vidio da je unesrećena ostala tamo, htio sam se zamijeniti za sjedala kako bi joj pomogao jer su moja vrata bila blokirana. Izašao sam van i pokušao gurnuti auto, ali nisam uspio. Skočio sam prema pultu, a suvozačica je pokušala izvesti auto van benzinske. Nije mogla, pa sam to ja učinio", otkrio je Bočkaj.

"Kada sam izašao van, neki ljudi su već došli pomoći, a čuo sam i da su zvali hitnu i policiju. Nestalo je struje i bilo je sklisko, a prskalice su počele prskati po Benzinskoj. Izašao sam van krvavih ruku, a poznanik Josip Barišić je došao po mene i odveo me kući. Doma sam se presvukao i odlučio se vratiti. Nije imalo smisla da bježim jer znam da sam htio pomoći. Odlučio sam se vratiti, ali je policija već bila ispred stana te sam se s njima vratio na benzinsku", ispričao je lijevi bek Dinama.