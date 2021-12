Bivši engleski nogometaš rodom iz Birminghama Micah Richards otkrio je da je jednom potrošio 150.000 dolara (999.795 kuna) na jedan noćni izlazak u Los Angelesu, prenosi jedan od najčitanijih britanskih tabloida The Sun.

Prije 20. godine s brdom love

BBC-jev stručnjak, koji sad ima 33. godine, rekao je za podcast Match of the Day ovog tjedna kako je zarađivao ​​50.000 funti tjedno prije nego što je napunio 20 godina. Očito ga je to malo uzelo.

Bio je mlad, dotok novca velik, doduše i obveze, ali nogomet mu je bio život, radio je ono što voli. No, neki potezi izvan nogometa, na poslovnim segmentima dječačke radoznalosti, Micah Richards je i sam priznao da je bilo prerano za njega raspolagati s tolikim novcem te da se malo zanio. Iako, to mu je omogućilo u ulaganje u imovinu...

'Dato mi je prerano previše'

Na podcastu je rekao:

"Prerano mi je dato malo previše".

Nastavio je Richards iskreno:

"I ne bojim se reći jer znate da će papiri to dokumentirati. Prešao sam, počeo sam dobivati takvu razliku plaće, te sam odjednom skočio sa 5000 funti tjedno na 50 000 funti tjedno. U razdoblju od 18. do 19. godine života! To je ono što mislim. Dakle, imam 2,5 milijuna funti godišnje. Ovo je sad bilo krajem 2000-ih. Popeo sam se s 500 na 5000 funti tjedno i to je tada bilo potpuno zasluženo.

Ludi izlazak

"(S) 50.000 funti tjedno bilo je više jer sam ja počeo biti svojevrsna imovina, koju netko drugi prodaje. Nisam trošio novac samo tako i bacao ga jer ga imam gomilu. Bilo je drugačije, znate, mlad si, izlaziš i kupuješ sve, želiš biti čovjek, čovjek u gradu. Jednom sam otišao u LA i iskreno, u jednoj noći potrošili smo 150.000 dolara! Iskreno, samo na piće i dobar provod."

Lineker poentirao

Gary Lineker je odgovorio na ovu priču: "To je puno pića, želim znati što je bilo dobro."

Alan Shearer je također dodao: "To je sigurno bio vraški jebeni mamurluk!"

Sve u svemu, jedna dobra priča i dobra zafrkancija legendi.

Inače, Micah Lincoln Richards je u svojoj karijeri igrao na poziciji desnog beka. Nastupao je u Premier ligi i Engleskoj nogometnoj ligi za Manchester City i Aston Villu, te je igrao i u talijanskoj prvoj ligi, popularnoj Serie A, braneći boje Fiorentine. Richards je i klupski ambasador Manchester Cityja.