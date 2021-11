Mnogi su si slavni nogometaši i sportaši zagorčali život lošim ulaganjima, raskalašenim stilom življenja, odavanjem porocima i jednostavno lošim životnim odlukama. Mnogi su si uništili reputaciju, karijeru pa na koncu čak i život, a jedan od takvih sportaša je i legendarni turski centarfor Hakan Šukur.

Kažemo, brojni su sportaši zabrazdili u razne poroke i loše investicije ili nisu znali kako raspolagati novcem, ali sudbina Hakana Šukura zaista je posebna.

Šukur je do prije nekoliko godina imao vrlo jaku reputaciju u Turskoj, bio je imućan, ulagao je novac u razne investicije, ali je ušao u sukob s predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom. Šukur je optužen da je podržavao organizaciju FETO, koja se u toj državi smatra terorističkom i koja je htjela svrgnuti Erdogana s vlasti.

Moli za pomoć

Turčin je sada za talijanski Sportweek odlučio ispričati svoju potresnu priču.

"Moja situacija je vrlo teška, uzeli su mi skoro sve što sam imao, propale su sve moje investicije u Turskoj za što je kriv Erdogan jer sam govorio protiv njegova režima. On je tražio da uđem u njegovu stranku, a zatim me je pretvorio u državnog neprijatelja jer ga nisam podržao. Opljačkan sam, protjerali su mi obitelj, uhapsili oca. To se u Turskoj dogodilo mnogima koji nisu dijelili njegove stavove i zato svoje današnje kolege nogometaše savjetujem da ne učine istu grešku. Da ne ponove moje greške jer se niti oni neće moći vratiti u zemlju kao što je slučaj sa mnom", rekao je Šukur.

Zatim je zamolio za pomoć. "Ako je netko dovoljno hrabar da mi pruži priliku, to bi mi puno značilo", rekao je Šukur.

Inače, Šukur je pobjegao u SAD i otvorio je trgovinu sa turskim specijalitetima u Kaliforniji, a neko vrijemeje preživljavao vozeći taksi.