Bivša supruga Schumachera: 'Osjećam se iskorišteno, kao da mi je zabio nož u srce‘

Bivši vozač Formule 1 Ralf Schumacher javno je priznao da je homoseksualac polovicom sprnja.

"Najbolja stvar u životu je kada pored sebe imaš pravog partnera s kojim možeš podijeliti sve", napisao je Schumacher uz fotografiju s partnerom Etiennom s kojim je u vezi već dvije godine.

Mnoge je ljude šokirala objava, a sve je nedavno komentirala za Der Spiegel njegova bivša supruga Cora.

"Voljela bih da me Ralf više uključio u tu svoju odluku jer bi to bio znak da me još uvijek poštuje. Kada je to objavio, to je za mene bilo kao da mi je zabio nož u srce. Takvo priznanje uvijek utječe i na tvoje najbliže, uključujući i bivšu suprugu s kojom imaš dijete", rekla je i nastavila:

"Nakon svih tih godina braka osjećam se iskorišteno. Kao da sam potrošila najbolje godine uzalud, pitam se je li uopće bio iskren ikada sa mnom i je li me ikada volio? Slijepo sam mu vjerovala i zbog toga njegova riječ je za mene bila poput zakletve."

Tijekom njegove karijere se često "šuškalo" o tome...

"Bilo je dosta glasina u "paddocku" i često smo vodili razgovor na tu temu. Pitala sam ga je li to istina, ali svaki put je to demantirao i govorio mi da si umišljam razne stvari te da mi treba stručna pomoć."

