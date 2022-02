Snowboarderica Aimee Fuller natjecala se na Zimskim Olimpijskim igrama 2018. godine i nije ni slutila što će joj se dogoditi.

Fuller je poletjela u zrak sa svojim snowboardom, a dok je na 12 metara visine publika s oduševljenjem pratila njen potez, ona je shvatila da će uslijediti katastrofa.

Dok je bila u zraku zapuhao je jaki vjetar te je Aimee pala i pritom udarila prsima i glavom u tlo. Osim što je izgubila šansu za medalju, Fuller je sada otkrila i što joj je prolazilo kroz glavu u tom trenutku.

Brutalan pad

"Prvo što mi je palo na pamet je bilo:' O Bože, imam li još uvijek svoje sise? To je bio brutalan pad. Znala sam da sam imala sreće čim sam ostala u jednom komadu", priča britanska olimpijka

Četiri godine kasnije, Aimee se ne natječe na ZOI-a, nego je snijeg zamijenila televizijom, točnije poslom voditeljice na BBC-u. Prije toga 13 godina bavila se boardanjem te se natjecala i na Olimpijskim igrama 2014. godine. Natjecala se u 'slopestyle' kategoriji gdje je cilj raditi što više trikova u zraku, na preprekama i slično.

"Kada sam pala prije četiri godine, znala sam da će to biti to. Pomislila sam: 'Ništa od ovoga, idem na televiziju'. U to doba sam učila kako raditi na televiziji, pokušavala otkriti u čemu sam najbolje i nakon OI 2018. godine odlučila sam da se više neću natjecati", objašnjava Fuller.

Brzo se snašla

A imala je još jedan razlog zašto je odustala:

"Roditeljima više to nisam mogla raditi, stalno ih izlagati toliko stresu. Uvijek su mi bili puna podrška, ali svakome je teško gledati kada ti se dijete bavi nečim tako opasnim."

Aimee je počela skijati već s četiri godine te je kasnije shvatila da više voli provoditi vrijeme na snowboardu.

"Dok sam imala četiri godine išla sam svaki vikend skijati. Četiri godine kasnije išla sam u posjet rođacima u Kanadi i tamo sam probala boardati. Odmah sam shvatila da je to to, navukla sam se."

Sada će iz studija u Manchesteru tri tjedna pratiti Zimske Olimpijske igre koje se održavaju u Pekingu.