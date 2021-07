Nekoliko dana ostalo je do otvaranja Olimpijskih igara u Tokiju. A uoči ceremonije otvaranja koja je na rasporedu u petak od 13 sati po hrvatskom vremenu, po medijima kruže razne priče o događanjima na ranijim Igrama. Tako se sada opet našla u fokusu ona vezana za brazilsku skakačicu u vodu Ingrid Oliveiru.

Ona je s Giovannom Pedrosom, s kojom je 2015. podijelila srebro na Panameričkim igrama, predstavlja jak adut domaćina i na Oi u Rio de Janeiru 2016. No, dvije su Brazilke u potpunosti podbacile, a na površinu je isplivalo i zašto je bilo tako.

Seksualni maraton

Naime, De Oliveira (25) se samo dan prije natjecanja posvađala s partnericom i cimericom koju je zatražila da napusti sobu kako bi ju ona mogla dijeliti s kajakašem Pedrom Gonçalvesem.

Djevojke su se navodno razišle s grubim riječima, a mediji su podsjetili da to nije bila njihova prva međusobna prepirka. Pedroso je pokušala De Oliveiru uvjeriti u to da trebaju odmor i svu snagu pred nastup, no u konačnici i prepustila sobu paru koji ju je iskoristio za strastveni seksualni maraton.

Završile su desete u poretku sinkroniziranog skakanja s tornja (10 metara).

"Ispričat ću vam istinu. Odvela sam Pedra u sobu, ali nisam nikoga izbacila iz nje zbog toga. I nisu me izbacili s Igara. Nas dvoje smo u jednom trenutku htjeli nešto više, kao i mnogi drugi. Bolt je u sobu odveo djevojku koja nije imala akreditaciju, ljudi su otvarali Tinder profile kako bi flertovali. Ali samo je moj slučaj procurio. Nisu nas izbacili jer smo imali besprijekornu povijest. Kad su mi rekli da će sve izaći u medije, plakala sam danima. Znam da sam pogriješila i toga sam svjesna. Nisam zaslužila da se tako ponašaju prema meni. Cijela priča je bila iskrivljena", rekla je Brazilka svojevremeno.

