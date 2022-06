I dok su nogometaši Hajduka krenuli s pripremama za novu sezonu, njihove navijače oduševila je jedna druga stvar. Naime, umirovljeni general Ante Gotovina pozirao je s majicom poznate splitske dizajnerice Monike Sablić. No treba spomenuti da to nije bilo kakva majica, nego majica s Hajdukovim legendama.

"Nema dalje", poručila je u komentarima na ovu objavu Borna Kotromanović.

U međuvremenu, trener Valdas Dambrauskas je uoči početka prvog treninga priprema za novu sezonu odgovarao na pitanja brojnih predstavnika medija.

"Odradili smo dobar posao u prošloj sezoni, ali moramo se pripremati za budućnost. Da, igramo za trofeje, igramo kako bismo uveseljavali ljude i kako bismo imali razloge za slavlje, ali od danas moramo razgovarati o sljedećim utakmicama, treninzima, sastancima… Ono što smo napravili je dio prošlosti. Važno je za klub, ali ostaje u prošlosti. Trebamo se fokusirati na novu sezonu i nove izazove i pripremiti se kako bismo bili u što boljoj poziciji za pobjedu", poručio je.

Na pitanja novinara odgovarao je sportski direktor Mindaugas Nikoličius.

"Danas smo započeli pripreme koje će kratko trajati, na Poljudu smo četiri dana, a zatim odlazimo u Austriju gdje ćemo biti 13 dana, a vrlo brzo nakon povratka slijedi nam prva utakmica protiv Dinama u Superkupu. Što se tiče igrača, mogu reći da radimo na Lovri Kaliniću, jako želimo zadržati kapetana i sve tri stane to žele. Aston Villa igrač i mi. Nadam se da ćemo u nekoliko dana naći rješenje i da će ostati u Hajduku. Danas je potpisan raskid ugovora s Josipom Posavecom. On više nije igrač Hajduka. To se događa u nogometu, on želi igrati i želim mu sreću, zahvalan sam što je profesionalno odrađivao svoje obveze. Nadalje, Nikola Katić više nije s nama, prevelika je odštetna klauzula. Vraća se u Škotsku. Ferro se vraća u Benficu, i njemu zahvaljujemo i želimo svu sreću", istaknuo je.