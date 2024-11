Mourinho oplep po sucu u Turskoj: "To smrdi! Ne želimo ga kao VAR suca"

Mourinho je u nekoliko navrata u jučerašnjem turskom derbiju bio u fokusu javnosti i "virala. Trabzonspor i Fener odigrali su 2:3, s tim da je Žute do preokreta u drugom poluvremenu doveo dvojac Džeko, Amrabat nakon dva jedanaesterca domaćina.

Osim, sada već poznatog utrćavanja u teren i slavljeničkog zagrljaja s našim vratarom Livakovićem, Mourinho je "oduševio" u na izjavi nakon utakmice što možete pogledati u nastavku članka.

"Govorim u ime svakog navijača Fenerbahčea, ne želimo da nam ikad više sudi! To smrdi, to smrdi. Ne želimo ga kao VAR suca, još manje na terenu. Još je gore nego što su mi govorili. Igrali smo protiv sustava, a to je najteže. Igrali smo protiv dobrog protivnika i atmosfere, ali i sustava. Zato je ova pobjeda još slađa", rekaoje Mourinho za beIN Sports.

Klub s azijskog dijela Istabula zaostaje za najvećim rivalom Galatom čak pet bodova. Morat će skupiti redove ukoliko žele do titule koji nisu osvojili od 2014.

POGLEDAJTE VIDEO: Evo kako je Mourinho dočekao Hrvate

