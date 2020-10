MOURINHO NAKON RAZARANJA MANCHESTER UNITEDA: ‘Pa Đoković ovo stalno radi’

U derbiju četvrtog kola engleskog nogometnog prvenstva Tottenham je na Old Traffordu deklasirao Manchester United sa 6-1. Momčad Josea Mourinha nanijela je “Crvenim vragovima” jedan od najtežih domaćih poraza u povijesti kluba. Teže su stradali tek tri puta – 0-6 od Aston Ville u ožujku 1914. godine, 0-6 od Huddersfield Towna u rujnu 1930., te 1-7 od Newcastle Uniteda u rujnu 1927.

Tottenham je već nakon prvog poluvremena vodio s 4-1 postavši prvi klub nakon 1957. koji je na Old Traffordu u prvih 45 minuta zabio četiri gola. Zadnjima je to uspjelo upravo Spursima u susretu u kojem su slavili s 4-3.

Trener Tottenhama Jose Mourinho je nakon utakmica dao posebno zanimljivu izjavu novinaru Sportkluba Nevenu Cvijanovići.

“Ovo je bila pobjeda u stilu novaka Đokovića, 6:1 prvi set”, konstatirao je novinar i izazvao smijeh kod Portugalca, poznatog teniskog zaljubljenika.

First Jose Mourinho destroyed Man Utd as their manager and now he's destroying Man Utd again as the opposition manager.

He really is the Special One. pic.twitter.com/qauF0N3691

— Football Transfer (@Footy_Transferr) October 5, 2020