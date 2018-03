MODRIĆ OTKRIO RAZLOGE BOLNOG PORAZA: ‘Ovo je upozorenje za nas i ne možemo sada poludjeti’

Nakon poraza od Perua Vatrene u utorak čeka novi test.

Hrvatska nogometna reprezentacija u potpunosti je razočarala u prvoj pripremoj utakmici za Svjetsko prvenstvo u Rusiji. Izbornik Zlatko Dalić je uoči puta u SAD rekao je kako mu rezultat neće biti imperativ, međutim sasvim sigurno neće ga razveseliti igra koju je prikazala njegova momčad protiv Perua koji je trebao simulirati Argentinu koja nas očekuje u Rusiji.

[VIDEO] OČAJNI VATRENI NA HARD ROCK STADIONU: Hrvatski nogometaši američku turneju otvorili neugodnim porazom od Perua

“Nismo odigrali dobru utakmicu i zato smo izgubili od dobrog Perua. Hrvatska mora trčati i boriti se više da bi pobjeđivala kvalitetne rivale. Ovo je upozorenje za nas. Ako ne igramo 100% vrlo nam je teško protiv bilo kojeg suparnika”, rekao je kapetan Luka Modrić poslije utakmice, javljaju Sportske novosti.



Loš dan

“Pokušali smo se vratiti, ali ovo nije bio naš dan. Ima puno vremena do Svjetskog prvenstva i bolje da se to dogodilo sada nego u Rusiji. To je prijateljska utakmica, ne brinem se previše zbog poraza”, dodao je.

Poručio je i da moraju odigrati dobru utakmicu s Meksikom.

“Ne možemo poludjeti i misliti da su sve dobre stvari koje smo napravili s aktualnim izbornikom u zadnjima utakmicama sad postale loše”, poručio je. Što se tiče suparnika izjavio je kako smatra da će Peru imati velike šanse u Rusiji i da su radili puno stvari koje Hrvatska nije.

Peru je poveo već u 12. minuti nakon pogrešaka Vedrana Ćorluke i Ivana Strinića. Ćorluka je prvo loše izbio loptu, a jednako loše je reagirao i Strinić poklonivši loptu Carrillu koji je pucao sa 18 metara. Lopta je na putu do gola okrznula Vidu i malo promijenila smjer i završila u mreži.

Na otvaranju drugog dijela Peru je vrlo brzo zabio i drugi pogodak. Farfan je nakon dubinske lopte pobjegao Vidi i krenuo prema Subašiću. Naš je vratar obranio njegov pokušaj, no Flores je odbijanac lakoćom pospremio u mrežu.