MIOČIĆ PRIJETI CORMIERU MIROVINOM: ‘U to možete biti sigurni, imam nešto spremno za njega’

Njihov revanš na rasporedu je idućeg mjeseca

Stipe Miočić idućeg mjeseca planira umiroviti Daniela Cormiera, aktualnog teškaškog UFC prvaka. Upravo mu je on prije godinu dana oteo naslov, a 17. kolovoza imat će ga priliku vratiti. Dug je to period u kojem nije odradio niti jednu borbu očekujući revanš.

“Imao sam priliku biti sa svojom kćeri i gledati kako odrasta. To mi je nešto najvrjednije u životu. Ja sam na kraju dobio priliku za revanš i to je jedino bitno”, rekao je Miočić u razgovoru za Youtube kanal The Schmo.

Prisjetio se i kako je poslije poraza izgledao povratak u vatrogasnu postaju.

Uništavali ga

“Jednostavno su me uništavali. Osjećao sam se toliko mal. Bilo je sjajno. To je ono što mi treba da me zadrži na zemlji”, kazao je. Osvrnuo se potom na dosadašnje suparnike.

“Ngannou je bio teška borba, on je snažan borac i jako udara. Zatim prva borba protiv Juniora Dos Santosa. Vrijedi spomenuti i Marka Hunta. Ovo je teška kategorija i niti jedna borba nije laka…”, kazao je.

Progovorio o mogućoj borbi s Ngannouom pobijedi li Cormiera.

“Napredovao je i bolji je borac nego kad smo se prvi borili. Međutim u potpunosti sam fokusiran na 17. kolovoz. Ne mogu razmišljati o tome što slijedi nakon toga. Cormier? Imam nešto spremno za njega, vidjet ćete. Možete biti sigurni da ću ga poslati u mirovinu”, završio je.