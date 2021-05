MILAN SE VRATIO NA DRUGU POZICIJU: Rebić odigrao zadnjih 15 minuta, Mandžukić propustio utakmicu

Nogometaši Milana prenoćit će na drugoj poziciji ljestvice talijanskog prvenstva zahvaljujući 2-0 (1-0) domaćoj pobjedi protiv Beneventa u susretu 34. kola.

Milan je poveo u samom otvaranju utakmice lijepim golom Calhanoglua (6), a pobjedu je potvrdio Hernandez (60) pospremivši odbijanac nakon udarca Ibrahimovića u mrežu.

