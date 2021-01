MAMIĆ NAKON DRAMATIČNE POBJEDE DINAMA: ‘To je pokazatelj da nemamo problem fizičke spreme’

Nakon utakmice trener Dinama Zoran Mamić čestitao je svojoj ekipi na pobjedi

Nogometaši Dinama u susretu su 17. kola Prve HNL kao gosti svladali Goricu s 4:3 (2:2). U susretu punom preokreta, Dinamo je stigao do pobjede u zadnjoj minuti golom Theophilea-Catherinea.

Gorica je vodila 1:0 i 3:2, a onda je Dinamo sve okrenuo u sudačkoj nadoknadi. Petković je pogodio penal u 90. minuti za 3:3, a francuski stoper je kompletirao čudesni preokret.

Nakon utakmice trener Dinama Zoran Mamić čestitao je svojoj ekipi na pobjedi.

“Opet smo propustili brojne prilike, a uz sve to nam suparnik iz tri udarca postigne tri pogotka, i to dobra pogotka, na čemu Gorici valja čestitati. Jasno je da se u takvoj situaciji nije lako vratiti, ali momčad je vjerovala u pobjedu, do zadnje sekunde lovila rezultat, pokazala veliku želju i na kraju bila nagrađena. Malo nam šteka realizacija i to je segment u igri na kojem moramo poraditi. Isto tako, ne bi nam se smjelo događati da iz tri udarca primimo tri gola neovisno o tome što je Gorica stvarno dobra momčad. U drugom dijelu im, osim toga primljenog pogotka, nismo dozvolili nijednu priliku pa čak ni polupriliku što je svakako dobro s obzirom na to da smo lovili rezultat. Još jednom čestitam momčadi na pokazanom karakteru, na velikoj borbi. Petković i Gavranović dali su sve od sebe, i trkački i igrački i borbenošću, a uz njih dvojicu i svi ostali. Pobjeda je apsolutno zaslužena”, rekao je Mamić pa nastavio o velikom pritisku Dinama u završnici utakmice:

“I to je pokazatelj da nemamo problem fizičke spreme. U prethodnoj nas je utakmici protiv Rijeke možda malo poljuljalo to što smo propustili brojne prilike među kojima i jedanaesterac. No, jasno je da je i Rijeka pritom odigrala dva fantastična kontranapada, pogledao sam ih puno puta dan nakon utakmice i doista se rijetko viđaju onako odrađene kontre. Ako se kod nekoga i pojavila ikakva sumnja da je netko u momčadi možda nespreman, sad je jasno da to nije slučaj. Po iznimno teškom terenu dečki su jurili od početka do kraja”, rekao je Mamić.