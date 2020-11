Srpski nogometaš Luka Jović pozitivan je na koronavirus, potvrdio je njegov klub Real Madrid u petak.

Jović se zarazio na posljednjem okupljanju svoje reprezentacije i sada će propustiti najmanje sljedeće dvije utkakmice Reala, protiv Villarreala u prvenstvu i Intera u Ligi prvaka.

OFFICIAL | Luka Jovic has tested positive for COVID-19, Real Madrid have confirmed. pic.twitter.com/KZ4uFdPdRE

— Goal (@goal) November 20, 2020