Dejan Lovren u srpnju ove godine napunit će 34 godine, a nakon dvije i pol sezone odlučio je napustiti redove ruskog Zenita.

Karijeru će nastaviti u redovima Lyona, kluba čiji je član već bio od 2010. do 2013.

Prvi puta kada je dolazio u Lyon, u siječnju 2010., francuski je klub Dinamu platio devet milijuna eura. Ovog puta Lavovi će za hrvatskog braniča Zenitu platiti dva milijuna eura.

"Jako sam sretan što se vraćam u Lyon. Ovaj klub mi je otvorio vrata međunarodnog nogometa, to nikad neću zaboraviti. Ovdje me vežu mnoge uspomene, posebno s predsjednikom Jean-Michelom Aulasom koji me uvijek podržavao. Iz Lyona sam 2013. otišao sa žaljenjem jer sam imao osjećaj da nisam pokazao sve što sam mogao. Želim svima dokazati kakav sam igrač", rekao je Lovren nakon što je potpisao ugovor do 2025.