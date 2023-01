Cristiano Ronaldo neće biti jedino veliko ime europskog nogometa koje će u sljedećih nekoliko godina zaigrati u Saudijskoj Arabiji.

Marca ističe da su čelnici Al Nassra, novog Ronaldovog kluba, posljednjih dana boravili u Madridu kako bi razgovarali s novim potencijalnih pojačanjima.

Jedno od imena s kojim su pregovarali je i Luka Modrić. Španjolci ističu da je hrvatski veznjak odbio vrlo unosnu ponudu iz Saudijske Arabije i oduševio sve u Realu.

Luka ima ugovor do kraja ove sezone, no cilj mu je još najmanje do ljeta 2024. biti u Kraljevskom klubu.

Zato bi uz Ronalda u Al Nassru mogao zaigrati još jedan bivši igrač Reala, Sergio Ramos, kojem na kraju ove sezone istječe ugovor s PSG-om, a pregovori oko novog još uvijek nisu počeli.