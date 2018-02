LETICA ZAUSTAVIO DINAMOVE NAPADAČE PA SIMBOLIČNO PORUČIO: ‘Namjestiš ražanj, a zec još trči po šumi…’

“Analiziram izvođače, navlačim ih da šutiraju u stranu koju želim”, otkrio je svoju tajnu vratar Hajduka

Karlo Letica bio je jedan od junaka velike pobjede Hajduka nad Dinamom. Soudani je najavljivao pobjedu Modre momčadi od 3-0, ali sjajni vratar Hajduka obranio mu je tri velike prilike i spriječio ga u ostvarivanju njegovih želja:



‘Cilj ga je poremetiti’

“Namjestiš ražanj, a zec još trči po šumi. Ništa ne treba najavljivati unaprijed, može se obiti o glavu. To mu se i dogodilo. Biti skroman, ponizan, to je put uspjeha”, rekao je 21-godišnji vratar za Slobodnu Dalmaciju.

Prošle jeseni Gavranoviću je obranio penal dok je ovaj bio u dresu Rijeke, a niti u dresu Dinama ovaj napadač nije pronašao put Letičinog gola iz kaznenog udarca:

“Analiziram izvođače, navlačim ih da šutiraju u stranu koju želim. Otvorim stranu, nagnem se, pa se vratim… Cilj je ga je poremetiti da izgubi koncentraciju”, otkrio je Letica.

Pojasnio je i tko je najviše vjerovao u njega te čime se s guštom bavi u slobodno vrijeme:

‘Otac mi je najveća podrška’

“Otac Ante mi je najveća podrška. Nikad nije na mene stavljao teret očekivanja. Uvijek mi je govorio da se ostavim nogometa čim više ne budem želio igrati, da to nije jedina stvar na svijetu. Imam svoj brod. Sjedneš sam u kaić i guštaš. Nekoga ispunjavaju druge stvari, mene brod i more. Ljeti stalno kaićem odlazim na kupanje. Najčešće put Lokve Rogoznice. Volim more, odmor je za glavu”, pojasnio je Karlo Veliki, kako mu tepaju navijači.

Naravno, nakon sjajnih nastupa potegnulo se i pitanje reprezentacije:

“Daleko je to sve. Ne želim se gurati, sebe stavljati u prvi plan. Sigurno to još ne zaslužujem. To bi bilo predivno, ali imamo tri super vratara. Moram i dalje nastaviti ovako raditi, pa će na kraju sezone o tome odlučiti izbornik”, rekao je za kraj Letica.