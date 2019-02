LEGENDA PRONAŠLA RAZLOGE EKSPRESNOG PORAZA: ‘Nisam mogao vjerovati što se događa’

Nakon tri godine po prvi puta je ušao u ring i nije se dobro proveo

Bivši UFC-ov prvak Caine Velasquez izgubio je za samo 26 sekundi u povratničkoj borbi od Francisa Ngannoua. Posije borbe za poraz je okrivio ozljedu koljena.

MOĆNI KAMERUNAC POKVARIO POVRATNIČKU BORBU UFC-OVA VELIKANA: Bivši prvak pao za manje od pola minute

“Nije me gotovo ni dodirnuo. Koljeno me izdalo. Čim sam osjetio da propada nisam mogao vjerovati što se događa i to je bilo to”, rekao je Velasquez za MMA junkie.

Pohvalio suca

Na konferenciji za novinare poručio je pak kako je sudac Jason Herzog dobro postupio.

“Vidio je da mi je koljeno popustilo. Njegov je posao obezbjediti našu sigurnost i to je napravio. korektno je odradio svoj posao”, rekao je MMA majstor, koji se vratio u ring nakon tri godine borbi s ozljedama.

Vidno razočaran

“Znajući što sam radio posljednje tri godine i nakon dvomjesečnih priprema za ovu borbu, osjećao sam se spremnim. Pripadam oktogonu i osjećao sam se sjajno zbog povratka. Osjećao sam se odlično i u ringu, ali sam frustriran zbog nesreće i ozljede koljena. I dalje je imam ogromnu želju za borbama. Imam puno toga za dokazati”, rekao je.

Ranije je najavio da bi se mogao umiroviti ukoliko izgubi.

“Vidjet ćemo što će se dogoditi. Analizirat ću sve. Frustrirajuće je izgubiti na ovakav način i još je to bilo više frustrirajuće ljudima koji su me gledali. Puno su očekivali od mene”, poručio je.