Austrijski skijaš Vincent Kriechmayr osvojio je zlatno odličje u superveleslalomu na Svjetskom skijaškom prvenstvu u talijanskoj Cortini d’Ampezzo.

Kriechmayr (29) je opravdao ulogu najvećeg favorita i vodećeg u Svjetskom kupu u ovoj disciplini, a pobijedio je na novoj stazi Vertigine (Vrtoglavica u vremenu od 1:19.41 minuta. Drugi je sa zaostatkom od samo sedam stotinki bio Romed Baumann, Austrijanac koji vozi za Njemačku, dok je bronca otiša vodežem skijašu svijeta Francuzu Alexisu Pinturaultu (+0.38 sek). Baumann (35) je prvu skijaš u modernoj eri koji je osvajao svjetska odličja za dvije različite zemlje jer je 2013. godine u austrijskom dresu osvojio broncu u kombinaciji.

