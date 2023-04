Philadelphia je s 96-84 pobijedila Brooklyn Netse, dok su na Zapadu Sacramento Kingsi svladali branitelje naslova Golden State Warriorse s 114-106.

Netsi su izgubili i šestu uzastopnu utakmicu od Sixersa u play-offu. Tyrese Maxey predvodio je Philadelphiju do druge pobjede s 33 koša, a MVP regularne sezone Joel Embiid bio je double-double učinku, s 20 koševa, 19 skokova, sedam asistencija i tri blokade. Maxey je pogodio šest trica i s 15 koševa u prvom poluvremenu držao domaće u igri.

"Mnogi ljudi misle da prije svega volim pucati na koš. Varaju se. Iznad svega volim pobjeđivati. Danas nismo igrali dobro, ali smo u drugom poluvremenu smislili kako doći do uspjeha", kazao je Embiid.

Domaćin je već u drugoj četvrtini vodio s deset razlike, ali su gosti na odmor otišli s pet koševa prednosti. Nakon izjednačenja na 55-55, Sixersi su treću četvrtinu dobili s deset razlike, a četvrtu sa sedam poena prednosti i odlučili susret.

Treći će susret u petak navečer u New Yorku ugostiti Netsi, kojima je Cam Johnson ovoga puta zabio 28 poena.

Warriorsi će također biti domaćini treće utakmice nakon što gube 0-2 protiv Kingsa. Nakon tri naslova 1947., 1956. i 1975., u posljednjih sedam godina osvojili su četiri (2015., 2017., 2018. i 2022.), no čini se da ovaj put neće osvojiti dva zaredom.

Sacramento je postao prva momčad koja je povela 2-0 protiv Warriorsa u eri Stephena Curryja.Curry je ovaj put predvodio Warriorse u napadu i bio prvi strijelac utakmice s 28 koševa, ali je ubacio samo tri od 13 trica. Osim toga, Warriorsi su izgubili i 22 lopte.

Odluka je pala u drugoj četvrtini koju su domaći dobili 41-29. Kod Kingsa je De'Aaron Fox ubacio 24 poena uz devet asistencija, 24 koša je imao i Domantas Sabonis uz devet skokova. Andrew Wiggins 22 poena i Clay Tompson s 21 pomogli su Curryu, dok je Draymond Green na Litavcu Sabonisu napravio tešku osobnu grešku udarcem u prsa i isključen je sedam minuta prije kraja. Njega su navijači KIngsa vrijeđali dok je izlazio sa terena, a on im je mahao i stavivši ruku pored uha, poručio da budu glasniji.

Green je nakon utakmice objasnio zašto je nagazio Sabonias.

"Uhvaćen sam za nogu, drugi put na dvije utakmice. Prošlu utakmicu je to bio Monk. A suci samo gledaju. Moram negdje staviti nogu, a nisam baš najfleksibilnija osoba, tako da to je što je", rekao je on, a onda otkrio šta su mu suci rekli kada je dobio nesportsku: "Objašnjenje je da sam previše jako stao na njega."

Treća utakmica na programu je u noći između četvrtka i petka u San Franciscu.