Zubac žari i pali u NBA-u: Njegov 19. double-double nije bio dovoljan za Clipperse

Dallas Mavericksi svladali su Los Angeles Clipperse sa 113-97 na domaćem terenu, unatoč izostanku najboljih strijelaca momčadi Luke Dončića Kyrie Irvinga, dok je Ivica Zubac za Clipperse ubacio 13 poena, uz 15 skokova i 3 asistencije.

Dallas je prije dvije večeri doživio deseti poraz od istog rivala, no ovaj put je utakmicu odlučio Quentin Grimes koji je ušao s klupe i postigao 20 koševa, 14 u posljednjoj četvrtini. U jednom dijelu igre Grimes je pogađao uzastopne trice, a zatim je bio fauliran pri sljedećem šutu, ali je pogodio sva tri slobodna bacanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Time je predvodio osam domaćih igrača s dvoznamenkastim brojem poena. Klay Thompson dodao je 16 koševa, dok su Kyrie Irving i Spencer Dinwiddie imali po 15. Irving, drugi vodeći Dallasov strijelac s prosjekom od 23,9 koševa, propustio je prethodnu utakmicu zbog bolova u ramenu.

Norman Powell zabio je 28 koševa za Clipperse, James Harden i Kevin Porter Jr. po 19, a Ivica Zubac zabilježio je 13 koševa i 15 skokova za svoj 19. double-double učinak sezone.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jayson Tatum eksplodirao je s 43 poena za svoj prvi triple-double sezone kada su NBA prvaci Boston Celticsi pobijedili Chicago Bullse 123-98 i osvetili se za poraz samo nekoliko dana ranije. Tatum je dodao 16 skokova i 10 asistencija u dominantnoj predstavi u Chicagu, pogodivši 16 od svoja 24 pokušaja i 9 od 15 trica.

Tatum se pridružio Larryju Birdu kao jedini igrač Celticsa koji je zabilježio triple-double s 40 poena. Kristaps Porzingis dodao je 22 poena, a Jaylen Brown 19 za Celticse, koje su u četvrtak kod kuće iznenadili Bullsi i slavili 117-108. Nikola Vučević predvodio je Bullse s 19 poena i 10 skokova, dok je Zach LaVine, koji je u prethodnom susretu ubacio 36 poena, ovoga puta ostao na četrnaest.

Boston je tako ostao blizu Cleveland Cavaliersa, koji su pobjedom nad Philadelphia 76ersima 126-99 poboljšali svoj rekord lige na 25 pobjeda i četiri poraza. Darius Garland postigao je 26 koševa i predvodio šest igrača Cavsa s dvoznamenkastim brojem.

Postignuta 32 koša LeBrona Jamesa dovela su Los Angeles Lakerse do pobjede nad Sacramentom 103-99 za drugu pobjedu nad Kingsima u tri dana. Kingsi su zaostajali 10 razlike s manje od tri minute do kraja, ali su smanjili zaostatak na poen s nešto više od minute do kraja, no Lakersi su izdržali pritisak. James je dodao sedam skokova, šest asistencija i četiri obrambene ukradene lopte.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Golden State Warriorsi vratili su se nakon nevjerojatnog poraza od 51 razlike od Memphisa pobjedom 113-103 nad Minnesota Timberwolvesima u Minneapolisu. Zvijezda San Antonio Spursa Victor Wembanyama postigao je 30 koševa i izjednačio svoj rekord u karijeri s 10 blokada dok su Spursi pobijedili Portland Trail Blazerse 114-94. Jalen Brunson ubacio je 39 poena i predvodio New York Knickse do pobjede nad New Orleans Pelicansima 104-93.

Ali 43 koša Kevina Duranta nisu bila dovoljna za Phoenix Sunse, koji su izgubili 125-133 od gostujućih Detroit Pistonsa, gdje je sedam igrača postiglo dvoznamenkasti broj poena. Orlando Magic izveo je najveći povratak u povijesti franšize kada su prevladali zaostatak od 25 poena i pobijedili u floridskom derbiju Miami Heat 121-114. Cole Anthony je postigao 35 poena s klupe, uključujući 13 u posljednjoj dionici za Magic.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Zadarska zvizda je dobri duh Zagreba i Hrvatske: Luka Lovre Klarica je ključan u lovu na medalju