Los Angeles Clippersi Ivice Zubca su sinoć na gostovanju s 125-117 svladali Portland Trail Blazerse, a hrvatski je košarkaš ostvario skroman učinak.



Clipperse je do pobjede vodio Paul George s 31 poenom, a Kawhi Leonard je dodao 22 poena. Terance Mann ubacio je 20 koševa, a James Harden 15 koševa i 10 asistencija za Los Angeles (44-25), koji drži četvrtu poziciju Zapadne konferencije s 1 1/2 utakmicom razlike u odnosu na New Orleans Pelicanse.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ivica Zubac je u 17:56 minuta na terenu ubacio šest koševa (šut iz igre 3/3) uz osam skokova, jednu ukradenu loptu i jednu blokadu.

Scoot Henderson upisao je 24 poena i 10 asistencija za Trail Blazerse (19-51), koji su izgubili pet uzastopnih utakmica i devet od zadnjih 11.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Indiana Pacersi su u San Franciscu nadigrali s 123-111 Golden State Warriorse. Pascal Siakam postigao je 25 koševa, uhvatio 16 skokova i ubacio šest asistencija za Pacerse, a Tyrese Haliburton postigao je 15 od svojih 26 koševa u drugom poluvremenu.

Kod Warriorsa najbolji je bio Steph Curry s 25 ubačaja, od čega je šest trica. Klay Thompson je dodao 17 pogodaka, a Dario Šarić nije konkurirao za sastav Warriorsa koji su deseti na Zapadu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

New Orleans Pelicans su sa 111-88 bili bolji od domaćih Miami Heata, a CJ McCollum je ubacio 30 koševa za pobjedničku momčad.

New Orleansima (43-27), koji su peti na Zapadu, ovo je bila osma pobjeda u zadnjih deset utakmica. Također, to je prva pobjeda New Orleansa u Miamiju od prosinca 2017. Heat je pobijedio Pelicanse ukupno sedam puta zaredom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kod Miamija (38-32), sedmog na Istoku, najbolji je sa 17 ubačaja bio Jimmy Butler.

Treća momčad Zapadne konferencije Minnesota Timberwolves su u Minneapolisu sa 104-91 svladali trećeplasirane u Istočnoj konferenciji Cleveland Cavalierse.

Tekst se nastavlja ispod oglasa





Mike Conley ubacio je 21 poen, a Anthony Edwards 16 poena, 13 skokova i pet asistencija za Minnesotu (48-22). Naz Reid ubacio je 18 poena, a Rudy Gobert završio je s rekordnih 14 skokova uz devet poena i dvije blokade. Darius Garland ubacio je 19 poena za Cleveland (43-27).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prva momčad Istočne konferencije Boston Celticsi produžili su svoj pobjednički niz na osam utakmica pobjedom u gostima od 129-102 nad Detroit Pistonsima. Jaylen Brown ubacio je 33 koša, a Payton Pritchard je imao 20 koševa i devet asistencija za Celticse (56-14). Derrick White i Kristaps Porzingis su dodali po 19 koševa svaki.

James Wiseman predvodio je Pistonse (12-58), koji su izgubili pet uzastopno, s 24 poena i devet skokova.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Oklahoma City Thunder su u gostima porazili Toronto Raptorse sa 123-103, a do pobjede ih je s 23 pogotka predvodio Shai Gilgeous-Alexander. Chet Holmgren dodao je 18 poena i 10 skokova za Thunder (49-20), koji je slavio četvrti put u nizu.

Gradey Dick zabio je 21 poen za Raptorse (23-47), kojima je ovo deveti uzastopni poraz.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Los Angeles Lakersi su pobijedili Philadelphia 76erse (38-32) s 101-94. Anthony Davis zabio je 23 poena i upisao 19 skokova za Lakerse.

U susretu San Antonio Spursa (15-55) i Memphis Grizzliesa (24-47) potonji su slavili 99-97. Rookie Victor Wembanyama zabio je 31 koš i upisao 16 skokova za Spurse.