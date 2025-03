Zubac opet briljirao u pobjedi Clippersa: Upisao je još jedan double-double učinak

Los Angeles Clippers su produžili svoj pobjednički niz na pet utakmica svladavši sinoć sa 128-108 kod kuće Memhis Grizzliese, a hrvatski košarkaš Ivica Zubac je u pobjedi svoje momčadi sudjelovao s još jednim double-double učinkom.

Zubac je za 34 minute upisao 17 koševa uz šut iz igre 8/14, te 10 skokova za 47. double-double učinak ove sezone, pridodavši tome još jednu asistenciju i dvije blokade.

Najbolji strijelac Clippersa bio je James Harden s 30 koševa i devet asistencija, a Kawhi Leonard je dodao 23 koša i 10 skokova. Nakon što su na poluvremenu gubili šest koševa, Clippersi su iskoristili seriju od 14-3 na početku treće četvrtine za vodstvo i bili bolji od Memphisa 36-16 u tom razdoblju. Clippersi (40-30) su pobijedili bez glavnog trenera Tyronna Luea, koji je izostao peti put u zadnjih sedam utakmica zbog nelagode u leđima. Tim je vodio pomoćni trener Brian Shaw. Jaren Jackson Jr. zabio je 23 koša, a Santi Aldama 16 za Grizzliese (43-28), koji su četvrtu uzastopnu utakmicu bili bez zvijezde Jaa Moranta zbog ozljeda ramena i tetive. Unatoč porazu, Grizzliesi su ostali na petom mjestu Zapadne konferencije, dok su Clippersi ostali izjednačeni s Minnesota Timberwolvesima na sedmom mjestu.

Solidan je bio i Karlo Matković čiji su New Orleans Pelicansi izgubili u Minneapolisu od Minnesota Timberwolvesa 93-134. Karlo Matković je za 20 minuta ubacio osam koševa (šut iz igre 3/4) uz jedan skok, dvije asistencije i jednu blokadu za New Orleans. C.J. McCollum ubacio je 15 koševa za New Orleansa (19-52). Julius Randle postigao je 20 koševa, a Anthony Edwards i Jaden McDaniels dodali su po 17 poena za Minnesotu (41-31), koja se vratila nakon poraza od Pelicansa dvije večeri ranije. Rudy Gobert upisao je double-double s 15 poena i 11 skokova. Timberwolvesi su ukupno šutirali 53,9 posto (48 od 89) i 43,2 posto (19 od 44) ​​za tri poena. Pelicansi su šutirali 50 posto (34 od 68) iz igre i 35,5 posto (11 od 31) izvan luka.

Portland Trail Blazers su uvjerljivo sa 128-109 kod kuće nadigrali Denver Nuggetse,a do pobjede ih je vodio Deni Avdija s učinkom sezone od 36 koševa. Shaedon Sharpe dodao je 23 poena za Portland (32-39) koji je pobijedio četvrti put zaredom. Avdija je zabio četiri trice, a imao je i osam skokova, sedam asistencija i tri ukradene lopte. Dalano Banton dodao je 19 poena i pet asistencija s za Trail Blazerse, koji su u četvrtoj četvrtini bili bolji od Denvera 40-27. Kod Nuggetsa, koji su bili bez trostrukog MVP-a Nikole Jokića (gležanj) treću utakmicu zaredom, najbolji je bio Aaron Gordon koji je zabio 23 koša za Nuggetse. Denver je na četvrtom mjestu Zapadne konferencije, tri postotna boda iza Los Angeles Lakersa. Russell Westbrook je ubacio 18 poena, Michael Porter Jr. sa 17, a Christian Braun sa 15 poena za Denver. Dario Šarić nije igrao. Portland je ostao dvije utakmice iza Phoenix Sunsa (34-37) i Dallas Mavericksa (34-37) u borbi za posljednje play-in mjesto u Zapadnoj konferenciji. Phoenix i Dallas također su pobijedili u svojim utakmicama u petak navečer.

Phoenix Suns su došli do treće pobjede zaredom svladavši na svom terenu vodeću momčad lige Cleveland Cavalierse sa 123-112. Kevin Durant postigao je 42 koša, a Devin Booker 17 uz deset asistencija za Phoenix (34-37)Kod Clevelanda (56-14) kojem je ovo prvi niz od četiri poraza ove sezone najbolji je bio Darius Garland s 18 poena.

Dallas Mavericks su prekinuli niz od četiri poraza pobijedivši sa 123-117 gostujuće Detroit Pistonse. Spencer Dinwiddie postigao je rekord sezone od 31 poena, a P.J. Washington dodao je 27 za Dallas (34-37). Kod Detroita (39-32) najbolji je bio Cade Cunningham s 35 poena, sedam skokova i šest asistencija.

Houston Rockets su pobijedili deveti put zaredom svladavši sa 102-98 domaći Miami Heat, a do slavlja ih je predvodio Fred VanVleet s 37 koševa.Houston (46-25) ima najdulji aktivni niz pobjeda u NBA ligi u kojoj vode po broju skokova.

Miami (29-41), koji je izgubio deset utakmica zaredom, predvodio je Andrew Wiggins s 30 ubačaja. Heatov rookie Kel'el Ware imao je double-double učinak sa 16 koševa, 14 skokova i dvije blokade kao rekord u utakmici.

San Antonio Spurs su kod kuće sa 128-120 bili bolji od Philadelphia 76ersa.Jeremy Sochan je skupio 23 koša, a Stephon Castle 17 poena i 14 asistencija za San Antonio. Quentin Grimes predvodio je 76erse (23-46) s 25 poena i 10 asistencija. Justin Edwards je također zabio 25 koševa, a Guerschon Yabusele 23 za Philadelphiju koja je izgubila šesti put u zadnjih sedam utakmica.

Boston Celtics su u Salt Lake Cityju sa 121-nadigrali domaći Utah Jazz kojima je ovo 11. poraz u zadnjih 12 utakmica.

Do pobjede je Celticse (51-19) predvodio Kristaps Porzingis s 27 ubačaja, 10 skokova i šest asistencija, a pratio ga je Jayson Tatum s 26 poena. Collin Sexton predvodio je Utah (16-55) s 30 koševa, dok je Keyonte George ubacio 19.

Orlando Magic su sa 120-105 nadigrali Washington Wizardse, a Paolo Banchero je upisao 30 poena i osam skokova za pobjedu svoje momčadi. Šest igrača Franz Wagner je ubacio 21 koš za Orlando, dok je Wendell Carter Jr. imao 16 poena i 12 skokova.Rookie Alex Sarr imao je 19 koševa i 10 lopti za Wizardse.Pobjeda drži Magic (33-38) čvrsto na mjestu play-in turnira s 11 preostalih utakmica na rasporedu. Washington (15-54) je izgubio tri u nizu i ima najlošiji omjer u NBA.