U dugačkom članku za USA Today Mike Freeman prisjetio se prije godinu i pol dana Dražena Petrovića i svog druženja s njim, tijekom sezona koje je Petrović proveo u New Jersey Netsima (1991-1993), a koje je on pratio kao novinar. Tada je u emotivnom tekstu otkrio i neke stvari o njemu privatno koje su do tad znali samo rijetki, a prisjetio se i trenutka kad su mu javili da je Dražen poginuo u prometnoj nesreći.

'Hvala ti što si mi bio prijatelj'

"Hvala ti što si mi bio prijatelj", naslov je teksta koji je odjeknuo Amerikom i Hrvatskom.

"Bilo je to nekoliko tjedana prije Božića 1992., a bijelac iz Hrvatske povukao je mene, američkog crnca, u svlačionici New Jersey Netsa nakon njihove utakmice protiv San Antonija. Rekao je nešto što je išlo ovako: 'Hvala ti što si moj prijatelj.' Zvao se Dražen Petrović, bek šuter s gotovo mitskom pozadinom. Bio sam pisac Netsovih beatova i postali smo prilično prijatelji. Dapače, prekršio sam jednu od profesionalnih, a za mene osobnu, novinarsku odredbu: Držati se na određenoj udaljenosti od igrača o kojima pišeš, ne zbližavati se s njima. To je bilo nemoguće s Petrom, kako ga je zvala većina Amerikanaca koji su ga poznavali. On je bio jedini sportaš kojeg sam pratio, u desetljećima bavljenja ovim poslom, kojem sam ikada dopustio da mi se približi.

Pisao sam reakcije na tu priču i dva dana kasnije taj članak je objavljen u poznatom New York Timesu. Ovo je bio početak članka: 'Smrt Dražena Petrovića, hrvatskog igrača New Jersey Netsa, koji je postao jedan od najboljih strijelaca NBA lige, poslala je valove šoka kroz ovu zemlju i kroz veći dio Europe, gdje je njegova karijera počela. Petrović je ubijen u trenutku, u ponedjeljak, kada je automobil u kojem se vozio naletio na kamion na mokrom kolniku u Njemačkoj. Imao je 28 godina. Zatečeni čelnici Netsa, uključujući Willisa Reeda, glavnog menadžera, i trenera Chucka Dalyja, održali su kratku konferenciju za novinare jučer, da bi govorili o Petrovićevoj smrti. Bio je vodeći strijelac momčadi u sezoni 1992/93. i smatralo se da je jedan od najtalentiranijih igrača, kao i da je jedan od igrača koji najviše rade u ligi", stoji u tekstu Mike Freemana.

'Iskrena radost i tuga nekad mogu biti isprepletani'

"Za mene je ovo kao gubitak sina", govorio je Reed, koji se kasnije slomio pod suzama. Mnogi od nas koji smo znali Petra napravili smo isto. Nedugo poslije nesreće, posthumno je uvršten u Kuću slavnih", dodao je Freeman.

'Iskrena radost i tuga nekad mogu biti isprepletani. Mrzim to što je Petro umro, ali nasmijem se kad pomislim koliko je dobar i pristojan bio prema meni. Prema svojim suigračima. Prema svima. Njegova igra je bila radost. Njegov život je bila radost. Petro je bio radost', napisao je u emotivnom članku Mike Freeman.

Nakon što je Hrvatska proglasila neovisnost od Jugoslavije, "sastavljene od mnogo različitih entiteta i religija", kako je to opisano u članku Mikea Freemana, početkom devedesetih, bila je napadnuta od Srbije, koja je kontrolirala jugoslavensku vojsku. Srbi su u Hrvatskoj radili genocid i provodili etničko čišćenje. Mike Freeman ušao je i u taj aspekt pokušavši približiti čitateljima u Americi širu sliku Domovinskog rata i toga što je Dražen proživljavao. Dražen Petrović bio je veliki domoljub. Obožavao je Hrvatsku i jako ga je pogađao rat u domovini, patnje i stradanja ljudi, njegovih vršnjaka, dok on igra košarku u SAD-u, iako je na sve moguće načine pokušavao biti ambasador Hrvatske i hrvatske patnje za neovisnost i slobodu.

Genocid Srba nad Hrvatima

"Taj konflikt doveo je do stradanja više od 100.000 ljudi. Veliki broj žrtava uključio je genocidne zločine prema civilima. Taj rat uništio je više od života - narušio je prijateljstvo između Petra, koji je bio Hrvat i Vlada Divca, koji je bio Srbin. Bili su ekstremno bliski, a onda je izbio sukob. Njihovo prijateljstvo i njegov kraj, bilo je jedna od tema filma 'Once Brothers' ('Nekoć braća'). Petro mi je govorio o mnogim stvarima, ali to - rat... smrti... Divac... Bilo je očigledno da tome ne želi da govori. Ali znao sam i dalje da je postojao taj konflikt i gubitak tog prijateljstva ga je duboko bolio. Uvijek me je oduševljavalo to da je uspijevao da održi svoju igru na tako visokom nivou dok se njegova domovina raspadala".

